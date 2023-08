Autora del libro del Caso Relojes cuestionó la separación de Tonka Tomicic y Parived

4 de Agosto de 2023

Laura Landaeta escuchó una conversación de la pareja hace un mes atrás e hizo impactantes declaraciones.

Compartir

El libro Caso Relojes, tuvo su lanzamiento hace un mes y medio, con el objetivo de dar detalles de la investigación que involucró a Marco Antonio Spagui, popularmente conocido como Parived, y que salpícó a Tonka Tomicic.

A semanas de ello, la periodista Laura Landaeta, fue invitada recientemente a Zona de Estrellas, donde contó detalles del texto.

En el capítulo de este miércoles del programa de Zona Latina, analizó algunos pasajes del libro que hizo en conjunto con Diego Ortiz. Allí explicó que escuchó una conversación entre la presentadora y su marido, afirmando que “el tono no era para nada de una pareja separada”.

Ante esto, planteó que existe la posibilidad de que Tonka Tomicic y Parived, no se encuentren realmente separados como anunciaron meses atrás.

La conversación que escuchó la autora de Caso Relojes

“Yo no persisto todo el tiempo de investigar a Tonka, porque no es mi fin, mi fin era escribir un libro. Una de las cosas que hicimos en el último tiempo fue tener acceso a un vecino de Parived, el lugar donde vive es en terrazas, si estás en un piso ves lo que pasa en otro, cuando estás bien ubicado ves el patio enorme, puedes sentir el olor a incienso”, explicó la periodista Laura Landaeta

“Entonces yo escuché, personalmente, una conversación telefónica de ambos; cariñosa, coloquial y muy emocional, parecían pareja”, confirmó Laura Landaeta.

La autora del libro agregó que la conversación la escuchó aproximadamente hace un mes atrás, es decir, mucho tiempo después que Tomicic confirmara su separación con el consejero espiritual.

“Ella puso una constancia de cese de convivencia”, explicó la periodista, asegurando que es Parived quien reside en Lo Barnechea y la animadora, en Vitacura.

Además, le comentó a Cecilia Gutiérrez, que tres parejas implicadas en el caso se separaron simultáneamente, algo que Laura Landaeta catalogó como “una estrategia”.

El delicado momento de Tonka Tomicic

Cecilia Gutiérrez le consultó sobre un delicado tema: “En alguna parte del libro mencionas que tú recibiste un llamado de uno de los mejores amigos o de los pocos que le van quedando a Tonka Tomicic, de Ricardo Cantín y que él, además de insultarte, te dice que Tonka intentó atentar contra su vida, responsabilizándote por esto”.

“Sí. No me consta, solo me lo dijo él. No tengo cómo constatar algo así, son palabras de alguien cercano a ella”, la respondió Landaeta.

Tras esto, la periodista del Caso Relojes aseguró que “Cantín no fue la única persona que se nos acercó para decirnos cosas de Tonka“, sino que también entrevistados le dijeron “cosas que no publicamos y que eran aún más fuertes”.