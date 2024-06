Caso Relojes: Tonka Tomicic autoriza apertura de sus cuentas bancarias y rechaza estar formalizada

17 de Junio de 2024

Tonka Tomicic compareció este lunes en la Fiscalía Local de Pudahuel para prestar declaración en el marco del llamado caso Relojes VIP.

La animadora de TV entregó su testimonio en la causa que tiene a su ex esposo, Marco Antonio López, conocido como Parived, acusado de asociación ilícita, receptación aduanera, receptación de especies y delitos tributarios.

Al respecto, Tonka Tomicic salió al paso de lo informado por la Fiscalía Occidente, rechazando de plano que testificó en calidad de imputada.

En una declaración en redes sociales, Tomicic explicó que por primera vez, en los tres años que se prolongan las indagatorias, fue requerida para prestar declaración.

“Hoy renuncié a mi derecho a guardar silencio y presté declaración en la causa que lleva la Fiscalía Local de Pudahuel, cuya existencia es de público conocimiento”, indicó en su cuenta de Instagram.

La ex animadora del Festival de Viña detalló que “pensaba no referirme al tema para no inmiscuirme en la investigación, pero debido a que la diligencia ha sido informada por la prensa, creo que es importante reiterar que tengo toda la voluntad de colaborar con la investigación con transparencia, como he actuado toda mi vida”.

En esta línea, recalcó que “autoricé la apertura de mis cuentas corrientes para el total esclarecimiento de los hechos”, dejando en claro que “no he sido formalizada como otras personas en esta causa, entre ellos, mi ex marido”.

Tomicic puntualizó que “seguiré colaborando con la investigación ya que quiero y necesito que esto se aclare lo antes posible para poder retomar mi vida. Confío en el trabajo del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia”.