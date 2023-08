VIDEO – El troleo en redes al anillo que Bambino le regaló a Alessia en Gran Hermano

4 de Agosto de 2023

Bambino sorprendió a su pareja en el encierro con regalos y promesas, mientras ella no podía moverse debido a una prueba que se llevaba a cabo.

Durante el capítulo de este jueves, cuatro ex concursantes de Gran Hermano reingresaron a la casa estudio en Argentina, sorprendiendo a sus compañeros.

La visita se dio en medio de una prueba llamada “congelado”, donde los jugadores que aún permanecen en el encierro tuvieron que mantenerse quietos y en silencio por una cantidad determinada de tiempo.

Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, fue el último de los eliminados en ingresar y fue directamente a sorprender a Alessia. El ex participante no llegó con las manos vacías, sino que apareció con un ramo de flores, chocolates, una carta y, para sorpresa de todos, un anillo.

Los polémicos regalos de Bambino a Alessia

Fernando, una vez dentro de la casa, no dudó en correr a ver a la joven con la que inició una relación durante su participación en el reality. Una sorpresa que emocionó hasta las lágrimas a Alessia, quien, a raíz de la prueba, no podía moverse y aprovechar estos minutos con su pareja.

Bambino aprovechó su tiempo adentro de la casa de Gran Hermano para transmitirle mensajes de su familia y amigos, además de entregarle un anillo con el que le prometió amor, lealtad y respeto.

Sin embargo, uno de los momentos más polémicos fue cuando le entregó una carta que guardó en su velador, sin importarle lo que diría producción.

“No te voy a fallar nunca. Y cuando suene esta hue…(la alarma) y puedas moverte, necesito que vayas a tu velador y vayas a leer esto, porque seguramente te lo van a quitar, pero no me interesa. Me van a retar y me importa un pic…”, le dijo, mientras le guardaba la carta entre sus cosas.

Dicho mensaje fue requisado por Gran Hermano, ya que se considera una ventaja para Alessia tener información del exterior, por lo que le advirtió que si la leía, no podría salvar a uno de sus compañeros en la placa de eliminación.

“Te amo, te vamos a estar esperando afuera…Te amo con todo mi corazón”, se despidió el joven, mientas Alessia lloraba.

Trolean a Bambino en redes sociales

Los usuarios se tomaron las redes sociales para comentar el momento protagonizado por Bambino en Gran Hermano, siendo las burlas y bromas las que rápidamente se tomaron plataformas como Twitter.

De hecho, algunos seguidores del programa aseguraron que el anillo que Bambino le regaló a Alessia estaba disponible en AliExpress, mientras que otros catalogaron su actitud como una “jugada para marcar territorio”.

