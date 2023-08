Gonzalo Valenzuela confiesa que su hijo mayor padece epilepsia: “Lo vi en un estado irreconocible”

8 de Agosto de 2023

"Fueron días de espera para tener los resultados (…) pero teniendo claridad de qué es lo que tiene y cómo tratarlo es otro cuento", detalló el actor.

Gonzalo Valenzuela se valió de las redes sociales para revelar que Silvestre, su hijo mayor de 15 años, padece epilepsia desde los 12.

El actor conversó con la Liga Chilena contra la Epilepsia, del cual es miembro desde que se le diagnosticara el trastorno.

En esta línea, Gonzalo Valenzuela recordó cuando a su hijo Silvestre tuvo su primera crisis, indicando que “los niños me pidieron dormir en mi cama esa noche porque habíamos llegado de Santiago (a Maitencillo). Cuando me fui a acostar me desperté en la noche con un golpe. No sabía lo que estaba pasando, y vi a Silvestre que estaba en un estado irreconocible, no entendía qué estaba pasando”.

“Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no se despertara y salí corriendo con él. Pensé que se me había muerto. Estaba pálido, los ojos medio desorbitados, y después que terminaron las convulsiones estuvo inconsciente mucho rato”, detalló.

Luego de esto, el menor fue derivado a un centro asistencial a Santiago, ante lo cual Valenzuela explicó que “estuvimos tres días internados en una clínica para hacerle todo tipo de estudios para ver qué tipo de epilepsia era. Fueron días de espera para tener los resultados (…) pero teniendo claridad de qué es lo que tiene y cómo tratarlo es otro cuento”.

El actor dejó en claro que su hijo es “un tipo súper responsable consigo mismo y con su enfermedad”, ya que siempre está pendiente de sus medicamentos para no volver a sufrir otra crisis.