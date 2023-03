“Fue una negligencia médica”: Gonzalo Valenzuela recuerda la muerte de su hijo con Juana Viale

6 de Marzo de 2023

El actor habló sobre la dolorosa pérdida de Ringo, el hijo que tuvo junto a la argentina, que falleció al momento de nacer.

El actor chileno Gonzalo Valenzuela recordó algunos de los momentos dolorosos de su vida, entre ellos la pérdida de Ringo, el segundo hijo que tuvo junto con la argentina Juana Viale, que falleció al momento de nacer.

Durante su participación en el programa De Tú a Tú de Canal 13, el nacional abrió su corazón y se sinceró sobre sus pérdidas, entre ellas la de su hermano mayor.

En un momento, el integrante del elenco de la teleserie Machos habló sobre el trágico deceso de su hijo Ringo, quien murió en 2011 en medio del parto.

“Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, fue una negligencia médica absolutamente“, relató Valenzuela, apuntando contra la partera que estuvo a cargo del cuidado de Viale durante los últimos días de su embarazo.

El actor relató que “veía a Juana que estaba en la tina con contracciones muy seguidas, la partera me decía que no fuera a la clínica, me mandó a comprar unos remedios, se los di, seguía igual, dije no más, la subí al auto y nos vinimos a Buenos Aires. Llegamos 10 minutos tarde”.

De acuerdo al chileno, las múltiples contracciones acabaron provocando que el bebé defecara dentro del útero, sufriendo el síndrome de aspiración de meconio. Aquello provocó su muerte al momento del nacimiento.

La importancia de Juana Viale

Gonzalo Valenzuela también aprovechó de hablar de su vínculo con Juana Viale, de quien se separó en 2014.

El ex jurado del reciente Festival de Viña del Mar reconoció que la nieta de la emblemática animadora trasandina Mirtha Legrand es una de las personas más importantes de su vida, y le agradeció la posibilidad de formar una familia.

“Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia (…) Lo pasamos muy bien, fuimos muy partners. Voy a estar muy agradecido de Juana toda la vida porque fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida“, comentó.