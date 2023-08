“Hayami Hana”: qué significa y qué dice la canción que Rauw Alejandro le dedicó a Rosalía

11 de Agosto de 2023

El puertorriqueño subió la canción únicamente en YouTube.

Rauw Alejandro y Rosalía fueron una de las parejas que se separaron este 2023, luego de tres años de relación y un compromiso de por medio y a semanas del quiebre lanzó un tema titulado “Hayami Hana“

La ruptura estuvo marcada por rumores de infidelidad por parte del puertorriqueño, algo que ambos tuvieron que salir a desmentir, un tema que incluso aborda en su más reciente estreno.

Además de la letra, el título llamó la atención por su particularidad y apunta a una expresión en japonés que significa “flor rara y hermosa“.

¿Qué dice la letra de la nueva canción de Rauw Alejandro?

El single está firmado por Raul, el verdadero nombre del artista oriundo de Puerto Rico, donde confiesa que la presión mediática tuvo efectos negativos en su relación con la intérprete de “Despechá”.

“Por si acaso nunca volvemos hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, ésta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. (…) Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar, aquí no hay no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar“, dice la primera estrofa.

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave de mi cel”, aclaró el artista en en el tema “Hayami Hana”.

“Y no te culpo, la vida que llevamos no es para todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, más fácil juntos, trabajamos sin parar, pero, ¿hasta qué punto?“, expresó.

Incluso, Rauw Alejandro en la canción dedicada a Rosalía deja abierta la puerta a una reconciliación: “Terminaré nuestra casita por si te da con volver, hoy te dejo de escribir, no de querer“.

“Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti, esta vez no te voy a parar, te digo adiós que te vaya genial“, cierra el tema.

A un día de su estreno, “Hayami Hana” de Rauw Alejandro acumula más de 4 millones de reproducciones y está en el tercer puesto de las tendencias en YouTube, única plataforma donde publicó la canción.