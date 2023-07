“Experiencia propia”: el consejo que le dio Gerard Piqué a Rosalía y Rauw Alejandro tras su ruptura

29 de Julio de 2023

El ex futbolista espera que la ahora ex pareja "sean felices" ya que "se cierra una etapa" para ellos.

Gerard Piqué, ex pareja de Shakira, se refirió al fin de la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro, la que se dio a conocer durante esta última semana.

Si bien no se especificó el motivo detrás del quiebre, tanto el puertorriqueño como la española descartaron que se debiera a una infidelidad, como se planteó en redes sociales.

Tras revelarse la noticia, el ex jugador del Barcelona, quien ha sido cuestionado en el último año tras el quiebre con la cantante colombiana, emitió su propia opinión durante una transmisión de la Kings League y aprovechó de aconsejarlos.

“Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán. Cada uno que lo viva como mejor pueda. Lo más importante es que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices“, aseveró Gerard Piqué respecto al fin del compromiso de Rauw Alejandro y Rosalía.

En esa misma línea, agregó que “a mí no me gusta que la gente hable. Ya está, ha leído el comunicado. Está bien, pero de ahí a dar opiniones… Lo digo por experiencia propia“, por lo que también pidió “respeto” por la ex pareja.

¿Qué dijeron Rauw Alejandro y Rosalía tras el quiebre?

Las palabras de Gerard Piqué ocurren a solo días de que Rauw Alejandro y Rosalía confirmaran el fin de su relación después de tres años.

Ante la ola de rumores que surgieron en redes sociales, el intérprete de “Todo de Ti” quiso dejar en claro que “existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad“.

Por su parte, Rosalía escribió una breve declaración en su cuenta de Instagram, donde dijo que “yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.