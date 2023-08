El increíble parecido de actriz que interpreta a Michelle Bachelet en serie Elegidos

12 de Agosto de 2023

La actriz reconoció que cuando le ofrecieron el papel, buscó fotografías de archivo y ahí entendió "por qué me estaba llamando".

El pasado jueves debutó por las pantallas de Mega su nuevo programa llamado Elegidos, espacio que forma parte de su conmemoración por los 50 años del golpe de Estado.

En el espacio, se emitirán entrevistas a todos los presidentes de Chile desde el retorno a la democracia, desde Patricio Aylwin hasta Gabriel Boric.

La apuesta histórica está dividida en dos partes. La primera, a través de un relato documental, contendrá evocaciones de la época y uso de archivos fotográficos y de video, muchos de ellos inéditos. Se abordarán temas como la situación social de Chile en 1973, el bombardeo al Palacio de la Moneda y todo el proceso posterior que vivió el país en su regreso a la democracia.

Es aquí donde se recreará la historia de cada uno de los mandatarios que ha tenido el país, con un elenco en el que se destaca la actriz Catalina Silva, a quien actualmente podemos verla interpretando a Pía, la secretaria del “Chico” Olmedo en Generación 98.

En Elegidos de Mega, la intérprete dará vida a una joven Michelle Bachelet, en el periodo en que fue estudiante de Medicina, en el capítulo que estará dedicado a la ex presidenta y que aún no sale al aire.

Algunas de las grabaciones que realizó, se llevaron a cabo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, lugar en el que la ex presidenta se encontraba al momento del golpe de Estado.

Tal y como se puede apreciar en imágenes de Mega, el parecido entre ambas es innegable.

En una reciente entrevista con The Clinic, Catalina Silva indicó que cuando le ofrecieron el rol, “me la imaginé rubia, de pelo corto, más bajita“. Sin embargo, cuando buscó material en internet “entendí por qué me estaba llamando“.