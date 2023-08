“Fue mi casa durante 10 años”: la despedida de Karla Constant en Mega

14 de Agosto de 2023

La conductora de televisión hizo un último episodio desde Valparaíso y aprovechó de dedicarle palabras al equipo.

Durante este domingo 13 de agosto, la animadora Karla Constant vivió una emotiva despedida de Mega después de casi 10 años trabajando en el canal.

En julio recién pasado, la empresa televisiva anunció que la conductora confirmó el fin de su vínculo laboral, algo que se concretó en el programa De Paseo este fin de semana.

La emotiva despedida de Karla Constant

“Mega fue mi casa durante 10 años y pucha que he conocido gente buena. Me llevo tanto cariño, tanto amor, que ya no me puedo sentir más agradecida”, dijo la presentadora despidiéndose de su casa televisiva.

Estas últimas palabras las dijo en el capítulo del programa De Paseo, donde era animadora junto a María José Quintanilla.

“Te agradezco por prestarme oreja, hombro, todo lo que tienes, porque siempre has estado. Te amo y te adoro (…) me siento afortunada. Gracias a Dios que nos puso en este camino”, agradeció Constant entre lágrimas a su compañera.

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram, la conductora escribió: “Mi último día en @mega.tv después de 10 años, gracias por todos los proyectos y desafíos vividos. (…) Fue un privilegio compartir equipo con ustedes y poder transmitir en pantalla el trabajo de cada uno. Gracias Mega, amigos, compañeros, ¡hasta la próxima!”.

Por el momento el futuro televisivo de Karla Constant es desconocido, pero algunos rumores apuntan a que podría ser la animadora del próximo reality de Canal 13, Tierra Brava.