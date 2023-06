“No me van a ver llorando”: las primeras declaraciones de Pamela Díaz tras el quiebre con Jean Philippe Cretton

28 de Junio de 2023

Pamela Díaz busca dejar atrás lo que fue su relación con Jean Philippe Cretton y se encuentra enfocada en sus proyectos laborales.

El sábado por la noche, Jean Philippe Cretton confirmó el quiebre con Pamela Díaz, tras casi cuatro años de relación.

“Les comunico que, lamentablemente y tras casi 4 años, nuestra relación con Pame terminó. Una etapa hermosa de la cual atesoro los mejores recuerdos“, escribió el animador en sus historias de Instagram.

A días de aquello, en una reciente entrevista con LUN, “La Fiera” detalló cómo se siente luego del fin de su relación con el animador de Chilevisión.

Allí, Pamela Díaz aseguró que seguirá realizando su trabajo con normalidad, evitando sobre pensar en lo ocurrió con su ex pareja.

“Yo elijo todos los días ser feliz. Entonces, no me van a ver llorando. Lloro en mi casa”, comenzó diciendo, y agregó que “no ando triste por la vida. Son dos o tres días lo que me dura (la tristeza)”.

La noticia de la ruptura salió a la luz horas después de que se viralizara un video donde se ve a Jean Philippe Cretton a los besos con otra mujer. Esto provocó especulaciones sobre una infidelidad, pero fue el periodista quien aclaró que jamás le fue infiel en su relación.

“Fue, es y será siempre una persona muy importante en mi vida. No ha habido infidelidad”, aclaró Cretton.

Los seguidores de la también conocida como Fiera, no tardaron en dejarle mensajes sobre el quiebre: “Sin llorar, solo facturar”, “Al final el payaso era como todos”, “Que se vaya lejos y ojalá no vuelva”.

Pamela Díaz dio vuelta la página

Pamela Díaz fue consultada ante la posibilidad de conocer a una nueva pareja, luego de que sus amigas se mostraran disponible a mostrarle opciones, algo que ella descartó.

“Sí, y yo les dije, por favor déjenme respirar un poco jajaja. Yo veré cuánto es mi luto. Por el momento no me interesa conocer a nadie“, señaló, asegurando que está enfocada en sus proyectos laborales.

“La Fiera” confirmó que su atención está centrada netamente en sus proyectos. “No tengo mucho tiempo para pensar tanto (…) Tengo tres hijos que mantener, me saco la cresta, tengo hermanos, tengo que ser buena mamá, me gusta lo que hago”, reconoció.

Sobre su situación con Jean Philippe Cretton, Pamela Díaz confirmó que buscan continuar como amigos. “Es la idea, si es que se da. No tengo idea qué es lo que va a pasar en el futuro”, cerró.