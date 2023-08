Mamá de Coni Capelli y relación con Sebastián: “Esos días fueron los que más inestable vi a Constanza”

18 de Agosto de 2023

Paola Capelli, la mamá de Coni -la participante más querida y una de las favoritas para ganar Gran Hermano– se refirió a la relación que mantuvo su hija al interior del reality, asegurando que lo mejor que pudo pasar es que Sebastián Ramírez saliera de la casa-estudio.

“Yo creo que Sebastián es un hombre que ya tiene mucha experiencia en esto de los realitys (…) Él tenía muy claro el juego que iba a hacer, que era como de tensionar”, declaró Capelli a Publimetro.

La mamá de Coni expresó que “Sebastián fue a jugar un juego de tensión y en eso, yo creo que se le pasó la mano absolutamente con respecto de Coni. La verdad es que esos días fueron los que más inestable vi a Constanza, justamente que estuvo él”.

“Fui una de las personas que se alegró mucho cuando se fue”, reconoció Capelli, pero dejó en claro que “no lo conozco, jamás juzgo a nadie y no juicio de valor; pero sí creo que fue el momento que más mal lo pasó la Constanza”.

En esta línea, Paola Capelli argumentó que “todavía pareciera que estamos muy influenciados por el amor de las películas, el amor romántico, esto de que te amo y me duele, sufro… No debería ser así; porque el amor construye, nutre, es libre, deja espacios y también es respeto. Son cosas que han que trabajar, como padres tenemos que seguir fomentando eso en nuestro hijos, hijas e hijes en general, de no permitir eso”.

“Un insulto es una agresión, el dejar de hablarle a alguien es una agresión, el mofarse de alguien”, sostuvo.

Respecto a la situación que confesó a Coni a Raimundo, donde aseguró que Sebastián la encerró en el baño y no la dejaba salir, Capelli indicó que “basta el relato de Coni para entender que hay cosas que no son sanas”.

La mamá de Coni aseveró que no cree que Sebastián Ramírez retorne a Gran Hermano. “No creo que ingrese Sebastián nuevamente, lo veo difícil (…) La intervención de la ministra deja un punto que no es menor por lo que yo no creo que vuelva”, sentenció.