Mamá de Hans desaprueba su amistad con Jorge en Gran Hermano: “Ha mostrado ser una persona muy clasista”

25 de Agosto de 2023

La madre del jugador dio sus impresiones sobre el desempeño de su hijo y fustigó los comentarios despectivos hacia la familia de Hans.

La madre de Hans Valdés, Yesenia Gutiérrez, se refirió al desempeño de su hijo y las decisiones que ha tomado en el encierro de Gran Hermano Chile. Incluso, fue crítica al dar su opinión sobre uno de los participantes con los que tiene mayor cercanía dentro de la casa.

Cuando comenzó el reality, el jugador de 18 años era parte de la llamada “Familia Lulo”, pero con el pasar de los capítulos terminó alejándose por completo de sus integrantes.

La evolución de Hans en Gran Hermano

Al principio, Hans era considerado uno de los concursantes menos conflictivos en Gran Hermano Chile, ya que siempre mantuvo un bajo perfil. De hecho, era conocido por ser el más cercano a la señora Mónica, la participante más longeva del encierro.

Pero varias cosas han cambiado, y así lo dio a conocer su madre en una conversación con Fotech.

“Hans generalmente es muy tranquilo en su entorno seguro. Sin embargo, el encierro fuera de lo cotidiano cambia las cosas. A pesar de todos los altos y bajos que tenga dentro del reality, me gusta que siga manteniendo respeto al resto, sin insultar verbalmente a nadie. Es un chico en crecimiento y aún sigue aprendiendo”, explicó Yesenia Gutiérrez.

Mientras que se tomó un momento para comentar la felicidad que le dio verlo ganar la prueba y convertirse en líder. “Fue una alegría en mi corazón, su hermanita estaba muy contenta. Esperamos muchas semanas que Hans fuese líder y ahora que lo fue por una semana nos sentimos aún más orgullosos de él”, afirmó.

Crítica a las amistades de su hijo

Con respecto a si Hans se equivocó de bando, su madre respondió: “Sinceramente, Hans ha sido tan incierto dentro del reality, que hasta yo como su mamá me he sorprendido, por ende, no sé qué pueda pasar”.

Sobre las estrategias que ha tenido el participante agregó: “Me gustaría que Hans sacara más conclusiones y jugara solo, como lo dijo en un momento”.

Con respecto a sus amigos de encierro como Jorge y Rubén, afirmó que “según su perspectiva dentro del reality, son los más fuertes o tienen más mundo. Siento que en eso, a Hans le han endulzado el oído. No obstante, creo que mi hijo está en etapa de crecimiento donde también se puede equivocar y mejorar”.

Pero esto no quedó ahí, ya que Yesenia Gutiérrez se refirió en específico al Mister Mundo Chile, quien habría dicho que le gustaría irse a placa con Hans porque sus seguidores, según él, tendrían menos dinero para votar.

“No me gusta Jorge como amistad para Hans. Ha mostrado ser una persona muy clasista y burlona con sus comentarios despectivos y con el que se menciona acá en particular. Si bien somos una familia clase media, como la mayoría de las familias en Chile, creo que esto no debiese ser una ofensa para los que trabajamos para tener nuestras cosas”, finalizó la madre del participante.