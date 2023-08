VIDEOS – Alessia lo entendió todo tras visita de ex participantes a Gran Hermano: “Coni está haciendo todo bien”

25 de Agosto de 2023

La concursante rompió en llanto luego de la actividad y reflexionó sobre su actitud en el programa.

Alessia Traverso protagonizó un particular momento durante la emisión de Gran Hermano de la noche de este jueves, a raíz de la visita de los ex participantes en medio de la actividad “congelado”, donde los habitantes de la casa no podían moverse.

Los ex jugadores que ingresaron fueron Sebastián Ramírez, Trinidad Cerda, Viviana Acevedo y Estefanía Galeota, quienes dejaron a los integrantes del encierro con más dudas que respuestas.

Algo que sorprendió a varios en la casa, fue que muchos de ellos se acercaron a Constanza Capelli para pedirle perdón por sus actitudes.

Alessia lo entiende todo

Tras el ingreso de Trini a la casa de Gran Hermano, Alessia no pudo evitar el llanto ya que comenzó a reflexionar sobre su comportamiento y el de sus amigos. Esto, luego que la tripulante de vuelo no le diera mayores palabras más que un saludo.

Momentos más tarde, se puede ver a Jennifer Galvarini, la denominada Pincoya, consolando a la participante quien cree que podrían estar quedando mal ante la audiencia del reality show.

“Siento como que el tiempo está sacando como lo peor de uno quizás. Me pasa que siento que no estoy tan bien últimamente, he reaccionado por cosas que al principio nunca hubiera reaccionado. Como que sí me siento mal, pero no me quiero rendir”, explicó la joven cantante.

“Entiende que si no te habló, es porque ella estaba bien con ustedes”, le dijo la mujer chilota, queriendo tranquilizarla.

“Estoy cansada de pelear. Igual de repente me afecta cuando pelean con mis amigos y quizás después como que quedo media picada, pero no quiero pelear”, aseguró la ex participante de The Voice.

“Tú no tienes que sentirte mal, somos personas. Imagínate yo, ando peleando todo el día” cerró la Pincoya, dándole un abrazo y secándole las lágrimas.

Más tarde, se pudo ver a Alessia conversando con el resto de los jugadores que duermen en su pieza donde les planteó su teoría.

“Quizás la Coni está haciendo todo bien y nosotros no nos dimos cuenta”, manifestó sin obtener respuestas de sus cercanos.