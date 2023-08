VIDEO – Qué le dijo Trini a Coni en su visita express a Gran Hermano y cómo reaccionó

25 de Agosto de 2023

La ex participante visitó la casa en medio de una actividad y aprovechó de conversar con quien fuera su amiga al inicio del encierro.

En la emisión de este jueves se pudo ver la visita de Trini a la casa de Gran Hermano, oportunidad en la que aprovechó de dedicarle algunas palabras a Coni.

Todo se dio en el marco de la actividad del congelado, donde los participantes no podían moverse mientras sus ex compañeros los visitaban y les dedicaban algunos mensajes.

Es así como la ex asistente de vuelo tras saludar a algunos, se dirigió directamente donde la joven de 26 años que fue una de sus amigas al inicio del reality show y cuya amistad se quebró.

“Lo siento… Perdón“, comenzó diciéndole Trini a Coni en Gran Hermano. “Me escapé de los conflictos porque estaba súper cobarde, con miedo de lo que podía pasarme después. No debí haberlo hecho”, agregó.

Posteriormente, argumentó que “había conflictos que me pertenecían y debí haber hablado cuando no lo hice, debí haberte defendido cuando no lo hice. Y de corazón, de corazón, de corazón… Te pido perdón”.

Según se excusó, “tenía tanto miedo, Coni… Pero tengo una buena noticia: soy libre. Y ya no tengo miedo, no está en mi corazón”.

Aún así, le manifestó su gratitud por la amistad que tuvieron al inicio del encierro y que siempre iba a contar “una Trini”.

¿Qué dijo Coni sobre las palabras de Trini?

Una vez que Trini abandonó la casa y los participantes de Gran Hermano pudieron volver a moverse, Coni conversó con Rai y Pincoya sobre lo ocurrido.

“Cuando me dijo eso no sentí nada, pero lo agradezco (…) El dolor que ella me causó… Yo ya la disculpé hace rato”, aseguró.

En ese sentido, indicó que “le deseo lo mejor, pero no puedo decir la vuelvo a querer, porque las cosas no son así, los sentimientos no son así”.

“Hay cosas que se quiebran, no obstante, reconozco que me da mucha felicidad que se haya dado cuenta… Por ella”, cerró.