Gran Hermano: Maite Orsini se suma al Team Lulo y entrega su apoyo a Coni

Coni diciendo que necesita conocer primero a la persona antes de una Cita.



C: “Porque si me siento y me habla de Pinochet lo voy a mandar a la concha de su madre”

Jajajajajajjajajajajajajjajaajajjaajjajajajajajaajja#GranHermanoCHV #GranHermanoChile #TheLulosShow pic.twitter.com/eXNdBAduwK