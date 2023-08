Muerte de Silvina Luna: las otras víctimas de Aníbal Lotocki que lo denunciaron por mala praxis

31 de Agosto de 2023

Otras modelos que también se sometieron a las inyecciones de metacrilato con nefastos resultados fueron Gisella Molinero, Marcia Sáenz y Francesca Cigna (Blanquita Nieves).

Compartir

Pesar en el mundo del espectáculo trasandino luego que se conociera el fallecimiento de la modelo y conductora Silvina Luna, tras presentar problemas renales y un cuadro crónico de hipercalcemia desde hace más de 10 años, tras someterse a una cirugía estética con Aníbal Lotocki.

Y es que el cuestionado médico, quien fue condenado en primera instancia a cuatro años de cárcel por lesiones graves, le inyectó metacrilato, un plástico usado para la fabricación de prótesis óseas y dentales, en los glúteos, lo que le provocó una intoxicación que derivó en insuficiencia renal.

Pero Silvina Luna no es la primera víctima de Lotocki, ya que el 17 de agosto pasado murió Mariano Caprarola, panelista de “La jaula de la moda”, quien también presentó problemas renales tras ser operado en 2010.

Cuando fue consultado en su momento por el facultativo, Caprarola sostuvo que “no puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”.

A él se sumó el empresario Cristian Zárate, que dejó de existir en abril de 2021, a quien Aníbal Lotocki le realizó una dermolipectomía para extraerle grasa del abdomen, además de la extracción de una hernia. Sin embargo, durante la operación quirúrgica perdió mucha sangre y sufrió un paro cardíaco.

En tanto, diversas mujeres vinculadas al mundo de la farándula denunciaron por mala praxis a Lotocki, destacando Pamela Sosa, ex pareja del médico, y la modelo Romina Zalazar.

Sosa, quien estuvo emparejada 8 años con Lotocki, aseguró que las intervenciones estéticas a las que se sometió le terminaron provocando diabetes y granulomas y tuvo duras palabras para él.

“Es un enfermo psicópata y narcisista, que sigue pensando que lo que hace está bien. Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”, declaró a la TV argentina.

Por su parte, Romina Zalazar dio un crudo relato de su experiencia con el facultativo, quien le realizó en Argentina una rinoplastia que terminó mal.

“”Yo estuve una hora parada en la puerta. Decía no es posible y no había un cartel, no había una publicidad, nunca existió la clínica. En Buenos Aires él tenía una especie de clínica pero es clandestina, porque afuera no había ningún cartel que indicara que eso era un centro de estética. Me di cuenta, pero estaba en la pista y tenía que bailar””, relató.

Sobre la intervención, Zalazar detalló que “”sentí toda la cirugía, estaba con los ojos abiertos y decía ‘me duele’. Gritaba. Me quería ir””, agregando que Lotocki le amarró los brazos para que no se moviera.

Otras modelos que también se sometieron a las inyecciones de metacrilato con nefastos resultados fueron Gisella Molinero, Marcia Sáenz y Francesca Cigna (Blanquita Nieves).