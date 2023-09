VIDEO – Gran Hermano: Coni termina llorando tras desprecio de Rubén a su almuerzo

31 de Agosto de 2023

Rubén le recalcó que "no como nada de crema", a pesar de que se le ha visto comer helado, leche con lactosa, abundante mayonesa y ñoquis con...crema.

Para nadie de los seguidores de Gran Hermano es un misterio que Rubén Gutiérrez no ha querido aceptar que perdió el control de la cocina, el cual ahora está en manos de la Familia Lulo.

Es por ello que no extrañó la reacción que tuvo luego que Constanza Capelli le confesara que, sin querer, le echó una cucharada de crema a su plato de fideos.

“Rubencito, me vas a matar, pero le eché un poquito, así nada de crema”, le señaló Coni.

Por su parte, Rubén le recalcó que “no como nada de crema”, a pesar de que se le ha visto comer helado, leche con lactosa, abundante mayonesa y ñoquis con…crema.

En esta línea, el ex carabinero señaló que “después me como un pan con huevo”, productos que el propio Rubén ha dicho que no puede consumir, al igual que las masas y el azúcar, los cuales han sido parte fundamental de su dieta desde su entrada a Gran Hermano.

“No me hagas sentir mal”, le agregó Coni, quien dejó correr unas lágrimas tras las palabras de su compañero.

Ante esto, fue consolada por Pincoya, quien le dejó en claro que “él se pone mañoso igual. La preparación estaba más rica, con harto amor y cariño, te lo agradezco. Tú sabes que yo ni como y la hueá estaba más rica que la cresta”.