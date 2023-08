Gran Hermano despejó dudas y reveló que Coni hizo la nominación espontánea

23 de Agosto de 2023

Luego de que Jorge no pudiera realizarse, se instaló la duda de quién había agotado esta opción para esta semana.

Compartir

Durante la emisión de este martes de Gran Hermano, se reveló que Coni Capelli fue quien realizó la nominación espontánea de esta semana.

La duda se había instalado luego de que Jennifer Galvarini, conocida como La Pincoya, realizara la fulminante contra Skarleth Labra. Posteriormente, se mostró que Jorge Aldoney llegó hasta el confesionario para recurrir a esta opción, pero se la negaron porque ya estaba hecha.

“Gracias Jennifer por caer en mi trampa. Vengo a realizar la espontánea entonces”, dijo, pero no podía creer al escuchar que también ya había sido realizada. Ahí se le explicó que ambas solo pueden solicitarse, una vez que el eliminado de la semana abandona la casa.

Y lo cierto es que Coni solicitó antes que Jorge poder entrar al confesionario de Gran Hermano para realizar la nominación espontánea.

¿A quién le dedicó los votos?

En su intervención, la joven bailarina le entregó tres votos a Skarleth, los que no servirán de nada puesto que, gracias a la fulminante de Pincoya, ya está en placa de eliminación.

“Me gustaría darle tres punto a Skarleth. ¿Motivos? No sé, tiene como algo que me hace desconfiar de su dulce voz. He escuchado que le ha dicho a Francisca cosas tipo: ¿Ya le contaste a Coni nuestra estrategia? Y saca como un lado súper chorizo que no tiene nada que ver con su dulce voz y creo que se equivoca cuando lo hace más encima, ni siquiera es como que lo ocupa bien, sino que lo ocupa pésimo”, argumento.

Coni continuó con su nominación espontánea en Gran Hermano y le entregó los otros dos votos a Alessia Traverso.

“Me parece que junto a Skarleth han maquineado muchas cosas que no ha lugar. Duda mucho de Francisca, lo cual me da mucha tristeza porque es una desconfianza que ella no se merece, yo nunca he visto eso en Francisca y puedo decir que tuve un conflicto bastante grande con ella. Sin embargo me di el trabajo de conocerla y me parece desleal que estén despotricando tanta cosa”, cerró.