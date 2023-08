VIDEO – “Pides respeto y no lo das”: la pelea en Gran Hermano que dividió aún más la casa

23 de Agosto de 2023

La discusión comenzó a partir de la tensa pelea entre la señora Mónica y la Pincoya ocurrida la noche anterior.

Un tenso momento se vivió en la casa de Gran Hermano, luego que cuatro participantes protagonizaran una fuerte pelea, llegando incluso a los gritos. Esto ocurrió a raíz de la confusa situación que se vivió con Mónica la noche anterior y que luego derivó en una discusión con Pincoya.

La situación que se transmitió el lunes, provocó un distanciamiento entre los integrantes de las diferentes piezas, quienes al día siguiente conversaron sobre lo ocurrido.

Todo comenzó, Raimundo, aprovechando que la gran mayoría estaba en el living, decidió aclarar las acusaciones y rumores que surgieron.

Allí especificó que lo ocurrido con Mónica fue un malentendido y que ya estaba todo solucionado con ella, sin embargo, apuntó contra Rubén, quien los acusó de querer excluir a la mujer de 77 años instalando la torre de almohadas a su lado y solo “le empezó a agregar más leña al fuego”.

El ex carabinero se defendió, asegurando que esa fue la imagen que se entendió en el minuto y que “yo no te puedo creer a ti, hay tres versiones y lo que se vio en la pieza. Se ve que es exclusión y se puede malinterpretar”.

La conversación comenzó a subir de tono cuando Rubén comenzó constantemente a interrumpir a Raimundo. “Viste, tú pides que te dejen hablar y no dejai hablar a mí. Pides respeto y no lo das”, le dijo este último.

Coni vs. Hans

En medio de la pelea en Gran Hermano, Coni explicó que la torre de almohadas se instaló a modo de juego entre Raimundo con Francisca, quienes regaloneaban, puesto que se habían enterado que cuando estaba Sebastián, Mónica se molestaba cuando esto ocurría. Además, aclaró que ella nunca tuvo sexo con el participante renunciado frente a la mujer.

Además, aprovechó de aclarar otros rumores, como el hecho de que su grupo no había votado a Francisca. “Nosotros nunca votamos a la Francisca, y la gente lo ve. Ustedes dijeron que fuimos nosotros, así que paren de incriminarnos con hue… que no son”, aclaró.

“Lo que pasa ahí (en la otra pieza) no me interesa, mientras no me despiertes, no me hueveen, no me incumbe“, agregó.

La intervención de Capelli molestó a Hans, quien le preguntó qué tenía que ver ese tema con lo que estaban hablando previamente, y que la discusión era entre Raimundo y Rubén, que se callara porque, además, ella estaba dormida cuando ocurrió lo de Mónica.

“No te metas, tú no tienes nada que opinar, estabas raja durmiendo. El Rai con el Rubén tienen que aclararlo”, dijo Hans encendiendo los ánimos.

“Yo estaba ahí, yo hice la tontera (muralla de almohadas) también. No me digas que no tengo nada que opinar, qué te crees”, respondió la joven.

Momentos más tarde, Coni calificó a Hans como “barsa” y le recordó que no salvó a Mónica de la placa cuando estuvo en riesgo de ser eliminada. “Te preocupas de la Moni, cuando más encima ni siquiera la salvaste“, afirmó encarándolo entre gritos.