VIDEO – No soportó: Fran sigue sin entender el cariño del público de Gran Hermano a Coni

5 de Septiembre de 2023

Maira acusó a Coni de ser violenta y agresiva, obviando su propio actuar desde el principio del reality hacia una de las favoritas del público.

Fran Maira es la última eliminada de Gran Hermano, marcada por su fuerte entrevero con Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, las integrantes del Team Lulo, reiterando el rechazo que le genera la figura de Coni.

Sin embargo, esta opinión de Fran –también conocida como Fernanda en redes sociales- no es compartida por un segmento importante del público del reality, que tiene a Coni y a la Pincoya como grandes favoritas de ganar el programa.

Esto no cayó nada de bien en la líder de las Guarenes, quien en entrevista con FM Dos cuestionó “¿por qué la gente admira ciertas conductas que a mí no me parecen?”.

“En la casa pasaron muchas cosas que no se vieron porque yo sé que no se vieron pero yo las viví adentro, y la Coni en todo momento desde el principio hasta el final fue la persona que más tuvo conflictos en la casa. Tuvo problemas con Ariel, con la Trini, con Sebastián, con Raimundo, conmigo, hasta con la propia Pincoya la ha tratado mal”, argumentó.

Según Maira, Coni “ha tratado mal a muchas personas, entonces creo que ella tiene un problema de que no sabe comunicarse, todo lo hace a través de la agresividad, de los insultos, no puede tener una conversación tranquila”.

Esto, a pesar de que el paso de Fernanda por Gran Hermano estuvo marcado por sus constantes insultos y cuestionamientos a Coni desde el inicio del reality, destacando sus intentos de aislarla del resto de la casa-estudio al acercarse, por ejemplo, a Viviana, a pesar de reconocer a sus cercanos que Acevedo “le daba asco” o dejar en claro que quería golpearla.