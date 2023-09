El comentario de Fran a Rai que desató una nueva pelea con Coni en Gran Hermano

5 de Septiembre de 2023

La modelo no quiso irse del encierro sin antes causar un poco de polémica entre quienes eran amigos hasta hace unos días.

Durante la edición de este lunes de Gran Hermano, conocimos lo que ocurrió al interior de la casa luego de la eliminación de Fran Maira, donde se reveló un coqueto comentario que lanzó a Raimundo Cerda, desatando la molestia de Coni Capelli.

“Rai, te espero en mi departamento“, le dijo la modelo de OnlyFans, lanzándole un beso, para posteriormente comenzar a preparar sus cosas para abandonar el encierro.

Mientras eso ocurría, Capelli encaró a quien hasta hace unos días fuera su amigo, a quien calificó de “mentiroso” por ocultar que conocía a la reciente eliminada hace tres años.

“Si hubiera sido tan mentiroso, me hubiera ido“, respondió Cerda. Pero Coni no se quedó callada: “¿Te defines por la gente? Mira tu cara, te cambió toda la actitud“.

A pesar de sus palabras, Raimundo se defendió de las palabras de Coni en Gran Hermano tras el comentario de Fran, y le aclaró que “mi personalidad sigue igual, no me vas a romper, no me vas a hacer mostrar una persona que no soy“.

“He combatido con minas como tú, y no me vas a ganar“, remató el participante del reality show, mientras la integrante de la “Familia Lulo” solo demostraba su decepción.