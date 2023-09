7 de Septiembre de 2023

Fran Maira se entera que Mónica votaba por ella en Gran Hermano: “Traicionera la vieja”

"Yo sabía la Moni que me votaba, pero no caché que me votó en todas las placas. Yo creo que en verdad lo hizo para no complicarse, pero no la culpo… Tiene 77 años, digo ‘filo’ y se feliz”, agregó Fran.

Compartir