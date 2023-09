VIDEOS – “Suerte comiéndote mis sobras”: Gran Hermano reveló quién recibió voto legado de Francisca Maira

7 de Septiembre de 2023

La más reciente eliminada envió mensajes y una frase cargada de ironía en contra de la persona que recibió sus dos votos.

Tras su eliminación del domingo, la noche de este miércoles en Gran Hermano se reveló el voto legado de Francisca Maira contra uno de sus ex compañeros.

Con todos en el living, Diana Bolocco les mostró el registro donde la ahora ex participante les envió el siguiente mensaje: “Decirle a mis compañeros que no los extraño ni cagando… Ah, no, que sí, que sigan para adelante, que sigan sus sueños porque esta es una oportunidad única para ustedes. Así que motívense que queda poquito“.

Posteriormente se quiso dirigir a Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, a quien le dijo, a raíz de las peleas del fin de semana, que “nunca es la manera la violencia ni las amenazas, de que el descontrol nunca es la solución, de que recuerde que esto es un ejemplo para mucha gente”.

Por último, Francisca Maira reveló que su voto legado en Gran Hermano sería para Constanza Capelli, por lo que ya cuenta con dos votos, de cara a lo que será la nueva placa de eliminación.

“El último fin de semana mostró quién era realmente. Como trató a Raimundo, creo que no se lo merecía, él no te había hecho nada. Igual te deseo suerte comiéndote mis sobras“, lanzó.

Qué dijo Coni al respecto

La bailarina tuvo su espacio para descargarse contra Maira, sosteniendo que “me lo esperaba, en una parte obviamente la parte, quizás yo hubiera hecho lo mismo si me hubiera ido yo, después de una discusión tan fuerte como la que hubo”.

“Más que nada decir que para mí fue un largo camino y recorrido concebir una buena relación con Fran, debido a que habíamos tenido un conflicto donde ella me hirió profundamente con un comentario. Aún así, ambas pusimos de nuestra parte para poder llevarnos bien, fui muy leal a ella, confié mucho en ella y nada, siento que me da mucha tristeza lo que pasó”, agregó.

Coni también reconoció que le pidió disculpas a Raimundo, las que no fueron inmediatas porque “sentí que no era el momento. Los ánimos estaban muy calientes como para tener una conversación, pero sí me hice cargo inmediatamente con Rai a pedirle disculpas porque lo sentí”.

Sobre su conducta el pasado fin de semana, aseguró que “me entristece llegar a ese punto. Me avergüenza, me entristece, obviamente no es la idea llegar a ese punto. Creo que hay otras maneras, pero yo no soy solamente eso. Ella menciona que ahora se mostró su verdadera forma de ser y yo soy todo lo que he mostrado acá, no soy solo ese fin de semana”.