VIDEO – Sigue sin soportar: Francisca espera que Coni sea eliminada de Gran Hermano

6 de Septiembre de 2023

Además, Maira mostró su molestia por ser bautizada como "Fernanda" en redes sociales.

Fran Maira suma tres días afuera de Gran Hermano, tras ser eliminada, pero sigue sin olvidar a Constanza Capelli y el favoritismo que tiene, junto a Pincoya, entre los seguidores del reality.

Así, Maira dejó ver que espera que Coni siga su camino y deje la casa-estudio, dejando en claro que no quiere que gane Gran Hermano.

“Te mando una ovejita de la suerte para que espero que seas eliminada pronto de la casa. Porque si tú ganas lo encontraría penca, me gustaría que ganara la Pincoya”, expresó Fran.

Oye pero quedó picá, picá, picá😂

Cómo tanto pa llegar a eso? #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/JO9VZRbwNL — İplikçi (@mcrnplkcblt) September 6, 2023

Pero esto no es todo, ya que Fran se mostró contrariada con la decisión de las redes sociales de bautizarla como “Fernanda” y así no darle visibilidad.

En entrevista con Publimetro, Fernanda sostuvo que “Fernanda, no lo entendí. Por último me hubiesen puesto otro nombre: Florencia, un Petunia… Pero Fernanda no va conmigo”.

“Hagan famosa a Fernanda. No los voy a leer, ni siquiera he cachado. No he leído nada, no me interesa. Pero está bien, hablen de Fernanda, porque yo me llamo Fran Maira, entonces si no hablan de Fran Maira, no soy yo”, sentenció.