VIDEO – “Estoy soltera”: los motivos de Skarleth Labra para terminar su relación con conocido influencer

8 de Septiembre de 2023

La joven dejó atrás el vínculo con su pareja, dos semanas después de salir de Gran Hermano.

Skarleth Labra, una de las últimas eliminadas de Gran Hermano, rompió el silencio y este jueves confirmó el fin de su relación con el influencer Facundo Alonso, también conocido en redes sociales como Dímelo Facu.

La joven de 18 años anunció el quiebre en una entrevista durante el programa Algo Que Decir, conducido por Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina. Luego de ser consultada sobre el tema, ella afirmó: “Sí, estoy soltera. Seguimos siendo amigos, solamente que el reality me hizo darme cuenta que puedo estar solita“.

En la oportunidad, también le preguntaron a la joven de 18 años de quién fue la idea de ponerse a pololear antes de ingresar al reality show de Chilevisión.

La ex participante aseguró que “estábamos enamorados” y que fue una idea que se tomó en conjunto. “Yo le dije tú no me pides pololeo, estoy soltera al entrar al reality“, reveló.

¿La amistad con Jorge afectó en su separación?

Skarleth Labra también recibió una incómoda y esperada pregunta sobre el “shippeo” en redes sociales por su amistad con Jorge Aldoney. Sin embargo, descartó que esta cercanía tuviera intenciones amorosas.

“No lo veo como un shippeo, lo veo como algo tierno y que me recuerda muchas cosas lindas que pasé con él. Lo estoy esperando acá afuera para volver a verlo y jugar con él, porque es mi amigo, amigo nomás”, manifestó.

Aún así, aclaró si su amistad con Jorge influyó o no en el quiebre de su relación con Facundo.

“No, no siento que haya afectado, fue algo de verdad mío y que tuve para pensarlo dos meses dentro del reality. Aclaré muchas cosas en mi cabeza y supe estar sola”, concluyó Skarleth en la entrevista.