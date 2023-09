Pamela Díaz es la tercera confirmada para Tierra Brava: “Ustedes lo pidieron, people”

4 de Septiembre de 2023

La Fiera confirmó su presencia en el reality de Canal 13, y se suma a Junior Playboy y Eva Gómez.

Canal 13 anunció que Pamela Díaz es la nueva confirmada del próximo reality llamado Tierra Brava. Luego de hacer su debut en La Granja Vip en el año 2005, la ex modelo y presentadora de televisión volverá a este formato de telerrealidad en octubre.

“Me llamaron porque soy única y puedo abarcar desde la belleza, hasta la simpatía, la risa y generar un contenido interesante, hasta hacer una discusión, una pelea y tensión. Porque, como todos los que entran al reality, sé hacer tele”, aseguró al sitio 13.cl.

La Fiera en su programa de Youtube, Sin Editar, ya había levantado sospechas de su ingreso, por lo que esta noticia confirmó los rumores.

Pamela Díaz y su regreso reality

“Ustedes lo pidieron, people. Estoy de vuelta!!! @tierrabrava13. Besos peopleee los quiero!!”, escribió Pamela Díaz en una publicación de Instagram donde aparece firmando el contrato con Canal 13.

Además, en el video también posó junto a los próximos animadores del reality, Sergio Lagos y Karla Constant.

Sobre su llegada al encierro afirmó que “estoy mucho mejor ahora que hace 11 años. Hoy vengo de una forma más madura y entretenida, me imagino que estoy un poco más madura. Mi faceta hoy es pasarlo bien, divertirme, tener buena onda, reírnos, pero obviamente tengo un lado que todos conocen bien”.

A esto agregó: “Me gusta el formato reality, me sale fácil. Y de todas maneras, éste es el reality que más me acomoda”.

Por otro lado, la comunicadora no se cerró a los conflictos: “Yo creo que me voy a comportar bien, aunque tengo cada vez menos tolerancia. Hoy estoy escogiendo con quién discutir, a quién responderle, y si alguien se quiere meter conmigo es problema de ellos. Ojalá se metan conmigo, porque no lo van a pasar bien. Sería entretenido eso, porque va a hacer que despierte La Fiera”.

Finalmente, Pamela Díaz reveló que tiene ganas de triunfar en Tierra Brava: “Es primera vez que yo creo que puedo ganar algo, porque siempre salgo segunda en todo. Estoy muy involucrada y me gusta, además estoy entrenando mucho, hago deporte todos los días y corro mucho, soy la Pedro Astorga de este reality. Estoy en un gran momento física y psicológicamente, entonces con una buena estrategia lo puedo lograr”.