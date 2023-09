Todos contra Coni: lo que se viene en Gran Hermano con las vueltas de Sebastián y Fran

21 de Septiembre de 2023

Francisca García-Huidobro aprovechó la oportunidad para cuestionar el accionar de los ex participantes y sus constantes ataques a Capelli.

Este miércoles se conoció que siete participantes se sumarán en los próximos días a Gran Hermano – seis retornos y el ingreso de iCata-, donde la gran pregunta que surgió es cómo afectará esta situación a Constanza Capelli.

Y es que Coni, una de las jugadoras más carismáticas del reality junto a Pincoya, ha tenido duros conflictos con dos de los principales retornos: Sebastián Ramírez y Fran Maira.

Maira, más conocida como Fernanda, ya dejó ver que si intención en su vuelta a Gran Hermano, gracias a los votos de Rai y Fede, que entrará a “atacar” a la bailarina.

“Voy a ingresar jugando, esa es la verdad. Me faltó jugar, fui muy corazón de abuela. Pero ahora no, voy a entrar directo a atacar”, indicó en la gala de Chilevisión.

Ante esto, Michael Roldán le preguntó si su objetivo será ir por Coni y la respuesta de Fernanda fue tajante: “No voy a entrar directo, pero… ¡Déjense sorprender!”.

“Hay varios de ustedes, bueno, no, hay algunos que no están acá, que solo resucitan en la prensa cuando hablan de Coni, sino, no hay nada de qué hablar”, disparó.

Seba Ramírez y sus ataques virtuales a Coni

Pero los principales conflictos de Capelli en Gran Hermano fue con Sebastián Ramírez, quien se convirtió en su pareja en el reality.

Ramírez incluso se valió de las redes sociales para atacar a Coni y pedir su eliminación. “¡Deja de pegarte el show! Te quise dejar siempre bien en el panel pero la realidad es que me fui por lo tóxica que eres. Se dijo, ¡¿y qué?!”, escribió en la publicación que, posteriormente, fue eliminada.

Junto con ello, descartó que su ingreso en la actividad del congelado sea para pedirle disculpas.

“Nunca le fui a pedir perdón a la Coni, le dije perdón por no haberle dicho nada en ese momento porque estaban todas las personas ahí. No malinterpreten ni pongan palabras en mi boca que no he dicho”, aseguró.

Frente al revuelo regenerado por estos dichos, Ramírez apuntó a una particular excusa para desviar la atención y restarse responsabilidad ante sus propios dichos.

“Dejé mi celular en el negocio de mi barrio y me hackearon el teléfono. No voy a poder dormir hoy con lo que me hicieron pasar estas personas que sacaron mi teléfono y le pusieron cosas a la Coni”, explicó.