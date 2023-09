Quiénes son los dos nuevos participantes confirmados para Tierra Brava

22 de Septiembre de 2023

El reality show que se grabará en Perú comenzará sus transmisiones el domingo 1 de octubre.

Compartir

Este viernes se confirmó la identidad de los dos nuevos participantes de Tierra Brava, el nuevo reality show de Canal 13.

En el matinal Tu Día se reveló que se trata de un hombre extranjero y una mujer chilena, que anteriormente ya habían aparecido en televisión.

Por un lado está Camila Arismendi, una mujer de 31 años, que hace ganó el programa de imitadores Yo Soy interpretando a la conocida Cecilia. Sin embargo, esta vez decidió aceptar el desafío de enfrentarse a un encierro extremo donde tendrá que competir en grupo.

Sobre su ingreso a esta experiencia, la cantante afirmó: “Desde chica veo todos los realities y yo siempre decía que quería estar en uno. Mi favorito era La granja, porque era campo y tenía competencias”.

Incluso confesó que pronto su chico reality favorito será uno de sus compañeros en Tierra Brava. “Junior Playboy es mi favorito. Me encanta su personalidad, me identifico con él. Siempre digo que soy como una Junior Playboy en mujer, me gustaría mucho conocerlo. Creo que me llevaré bien con él, quiero ser su amiga”, aseguró.

En cuanto a su personalidad la mujer manifestó: “Mi aporte en el encierro va a ser la alegría, porque soy muy chistosa, chispeante y dicharachera. También tengo mi lado ingenuo porque me entrego 100% a las personas y eso a veces me juega en contra, porque me fallan. Soy muy paciente y dejo pasar muchas cosas, pero tengo mi límite. Cuando es mucho, ya me encuentran”.

¿Quién es Fabio Agostini?

El segundo participante que se suma a Tierra Brava es Fabio Agostini, un español de 33 años que cuenta con experiencia en programas de televisión extranjeros.

“He estado en varios realities de canto, de baile, de competencia y de amor, pero éste va a ser totalmente diferente, nunca he estado encerrado en una casa por varios meses, es algo que siempre quise hacer. Tengo muchas ganas de empezar, me intriga ver con qué personas voy a convivir”, afirmó.

El participante de 1,92 metros de altura, en 2017, fue llamado para un reality chileno, pero prefirió aceptar la oferta de un programa de citas español. Por eso, esta vez llega a debutar en la televisión chilena.

“Me quedé con ganas de liarla en Chile. Quiero catapultarme en un país virgen para mí, hacer ruido y seguir creciendo. Sé que voy a ser famoso en Chile, que le voy a caer bien a la gente, a otros mal, y no voy a pasar desapercibido. Quiero que la gente hable de mí, porque donde voy me gusta ser protagonista siempre, me quiero comer el mundo”, afirmó Fabio.

Sobre la futura convivencia con sus compañeros fue claro: “El tiempo que pase ahí quiero aprovecharlo para hacerle la vida imposible a los que me jodan. Mi madre dice que soy muy jodido, me encanta reírme pero no soy de los que se dejan manipular ni tratar mal. Me gusta hacer ruido, ir al que más se cree gran cosa”.

Antes de finalizar, aseguró que entrará soltero al reality, ya que viene saliendo de una relación tóxica. “Va a haber chicas guapas seguro, y no le cierro las puertas a nada. Ojalá salir del reality con una chica de la mano”, finalizó el español.