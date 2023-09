VIDEO – La pelea por la que nueva participante de Tierra Brava fue expulsada de un reality show

22 de Septiembre de 2023

En redes sociales se viralizó el registro de la pelea que protagonizó la peruana en un reality show hace solo unos meses.

Compartir

Este jueves, Canal 13 confirmó a Shirley Arica como la décima participante de Tierra Brava, pero esta no sería su primera vez dentro de un reality.

Esto, ya que se reveló que la mujer de 34 años fue expulsada de Los 50, un programa del mismo género que se realizó en junio de este año.

La salida de la peruana se produjo por una supuesta agresión a otra de sus compañeras, a sólo una semana de iniciar el encierro.

La fuerte pelea de Shirley

La situación la protagonizaron Shirley Arica y la actriz mexicana Thalí García, quienes a pocos días de su debut tuvieron un fuerte enfrentamiento.

Todo ocurrió cuando la peruana se levantó y quiso ingresar al baño para lavarse los dientes, fue allí cuando se encontró con su compañera que se estaba maquillando. En ese instante, Thalí le dijo que se iba a hacer a un lado para que pasara, pero eso no era lo que quería Shirley, lo que comenzó una intensa discusión.

“Salte del baño, yo entré primero, es la última vez que te lo pido (…) Kevin esta hija de pu… se tiene que ir del cuarto”, dijo Thalí luego de que se iniciara la trifulca.

“A mí no me hables así ni insultes a mi madre. ¡¿Qué chu… quieres?! No me empujes”, fue la respuesta de la próxima integrante de Tierra Brava quien habría golpeado a su compañera en el rostro.

Shirley Arica, la nueva confirmada de #TierraBrava fue expulsada de #Los50, el último reality en el que participó en Telemundo por agredir a una compañera.#granhermanoChv pic.twitter.com/bPAwGCqkWm September 21, 2023

Sobre su altercado Shirley se defendió: “En realidad no fue como salió en los medios. Fue una discusión, yo obviamente le contesté, y dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí”.

Esta discusión terminó con la expulsión de Shirley Arica del programa, alcanzando a estar solo unos días en la casa. Sin embargo, el 1 de octubre la veremos por las pantallas de Canal 13 junto a otros 15 participantes en el extremo encierro.