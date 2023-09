Cómo Rayén Araya se enteró que su padre era un agente encubierto de la DINA

23 de Septiembre de 2023

En la más reciente edición de Podemos Hablar, la periodista explicó que conoció este dato en medio de su labor como periodista y que nunca pudo conversarlo con su padre.

La periodista Rayén Araya fue una de las invitadas a la más reciente edición del programa Podemos Hablar, donde fue consultada respecto a cómo se enteró que su padre, Roberto Araya, integró la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo que funcionó durante la dictadura militar.

En la instancia, explicó que “mi papá fue parte de este sistema que manejaba las comunicaciones, el sistema de inteligencia en la época de la dictadura, y me entero de diversas razones. Desde el accidente de encontrar un maletín con una foto donde aparece un señor vestido de militar y decir: ¿Quién es y por qué está al lado de un señor que dice Manuel Contreras?“.

“Cosas como esas, que fueron súper impactantes en su minuto. Luego, empezar a caminar en las líneas informativas e ir poco a poco reconstruyendo esta historia para comprender, finalmente, en qué era en lo que él estaba involucrado y que yo termino, también, trabajando en áreas informativas y, por lo tanto, me toca toparme con esto mismo”, agregó.

A raíz del rol que tuvo su padre en la DINA, Rayen Araya reconoció que “tuve durante mucho tiempo el susto de en qué momento me voy a encontrar con alguien que me diga oye, tú eres hija de…“.

La periodista aseguró que la noticia la fue descubriendo a medida que “voy avanzando en los trabajos de prensa. Yo no creí en Chile, crecí en Panamá, por lo tanto la historia de la dictadura y todos esos años la tuve que estudiar, no lo viví y no viví tampoco el regreso a la demcoracia estando en Chile. Por lo tanto, me toca estudiarlo, mientras estoy trabajando en espacios informativos”.

“Así es como empiezo a conocer investigaciones, sentencias, empiezo a darme cuenta que estábamos armando este puzzle y que estábamos, de un modo también, vinculados en el mismo espacio. Mi papá con un alzheimer de hacía muchos años y, por lo tanto, ya tampoco estaba en posición de contar ninguna historia”, indicó.

A raíz de esto último, Rayen Araya aseguró que nunca pudo conversar con su padre sobre el trabajo que ejerció en la DINA. “Nunca ocurrió esa conversación y me tocó construir esto desde afuera, y desde ahí conocer, sobre todo de la mano de varios investigadores y de periodistas, las situaciones de violaciones a los derechos humanos donde estaba involucrado mi papá”, indicó.