Chiqui Aguayo a un paso de ir al Festival de Viña 2024: “Si vuelvo, no me voy a censurar”

26 de Septiembre de 2023

Chiqui Aguayo reconoció que ha estado en conversaciones con la organización del certamen.

A seis años de su estreno en la Quinta Vergara, la humorista Chiqui Aguayo está cerca de ser parte del Festival de Viña del Mar 2024.

Según consignó El Mercurio, Aguayo reconoció que ha estado en conversaciones con la organización del certamen, apuntando que “en otras oportunidades me habían preguntado si quería volver y este año parte de la organización fue a ver mi show”.

“Me encantaría que la gente viera la evolución que he tenido y también creo que lo pasaría mejor. La primera vez tenía muy poca experiencia y no lo disfruté tanto. Ahora, tengo más horas de escenario en el cuerpo”, dijo Chiqui Aguayo.

En esta línea, la comediante recalcó que “nunca he trabajado desde el miedo, sino desde el disfrute”, dejando en claro que “si vuelvo a Viña, no me voy a censurar”.