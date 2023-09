Pablo Herrera revela cómo dejó el alcohol: “El ayahuasca me ayudó”

26 de Septiembre de 2023

Pablo Herrera recordó que "fui bien feliz, pero mi familia no. Mis hijas lo pasaron pésimo. Era horroroso. Agradezco tanto haber dejado el copete porque trae problemas".

El cantante Pablo Herrera relató que se valió de un tratamiento en base a ayahuasca para dejar atrás su adicción al alcohol.

En el programa Sin Dios Ni Late, el artista recordó que “yo era curado de barra. Siempre aparecía alguna chica, el barman o alguna chica con quien conversar. Hasta hoy me junto con algunos amigos rehabilitados que nos conocimos en El Barril, un local en Vitacura donde acostumbraba a ir”.

Herrera sostuvo que “el tomar me ponía más conversador. Es rico el copete. Es exquisito. En vez de un Ravotril, de ansiolíticos. Siempre me gustó el copete. Hace 7 años, en todo caso, no tomo”.

En esta línea reconoció que “fui bien feliz, pero mi familia no. Mis hijas lo pasaron pésimo. Era horroroso. Agradezco tanto haber dejado el copete porque trae problemas. Ahora que no tomo, despierto primero de todos. El estómago está bien. Ando contento”.

Pablo Herrera indicó que para poder superar su afición al alcohol viajó a Perú y se sometió a un tratamiento en base a ayahuasca, junto con aprovechar de instar a los más jóvenes a no beber en exceso. “Sano se vive mucho mejor”, puntualizó.