VIDEO – No solo Fran Undurraga: la violenta pelea de Angélica Sepúlveda con Fabio Agostini en Tierra Brava

17 de Enero de 2024

La discusión entre ambos surgió porque el español no realizó las labores de aseo que le ordenó el capataz.

Compartir

La tensión se apoderó de Tierra Brava luego que Angélica Sepúlveda increpara a Fabio Agostini terminando en una fuerte pelea.

Todo se originó cuando Luis Mateucci comenzó a quejarse con el español porque la cocina estaba sucia, cuando él era uno de los encargados de limpiarla.

Pero al actual capitán del equipo rojo no le gustó que lo mandaran y le respondió: “¿Me lo dices tú, payaso? Daniela te lo hace todo, la limpiaré cuando me salga de los h…”.

Sin embargo, el argentino siguió reclamando por toda la casa para que fuera a hacer sus labores. Al ver esta situación, Chama, a quien también le correspondía este sector fue hasta la cocina a hacer aseo acompañada de Botota.

Para librarse de los gritos de Luis, Fabio salió de la casa y fue a molestar a la Fierecilla.

“A pesar de tu actitud nefasta conmigo, en el fondo creo que eres una buena persona. No seas como la Chama”, le dijo a Angélica.

Al ver al español, la participante le manifestó: “Te dieron una tarea y te estás aprovechando de una mujer para que haga todas las labores”.

La violenta pelea de Angélica Sepúlveda con Fabio Agostini

Luego de varios minutos conversando sobre la situación de la cocina, Fabio tomó una gallina y le aseguró que su actitud estaba alterando al ave.

“Termina con ese discurso altanero y narcisista. Si tú tienes valores anda a hacer lo que te corresponde”, le expresó Angélica, perdiendo la paciencia.

En ese momento, el español le ofreció ayuda con el establo, pero la jugadora se negó pidiéndole que fuera a hacer sus tareas.

“Tienes una actitud muy agresiva con la gente”, respondió desencadenando la ira de la mujer.

“Mantén tu distancia. Me has estado provocando toda la mañana, aléjate, me agotas”, exclamó Angélica tomando una silla para marcar distancia entre ambos.

Allí Fabio le preguntó qué iba a hacer con la silla, a lo que ella contestó gritando: “¡Enterrártela en el c…!”.

“Eres muy agresiva”, contestó el español yendo a otro sector de la casa sin hacer sus labores.