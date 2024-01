VIDEO – Las reacciones que dejó en la casa hacienda el reingreso de Arturo Longton a Tierra Brava

24 de Enero de 2024

"La Leyenda" volvió al encierro no solo recuperado de sus lesiones, sino que también con novedades sobre su matrimonio.

Compartir

En el capítulo de este martes en Tierra Brava vimos el reingreso de Arturo Longton, quien no solo llegó recuperado de sus lesiones, sino que también con novedades respecto a su matrimonio.

De inmediato, sin hacer ruido, se acercó a la cama de Shirley Arica para despertarla, quien sorprendida lo abrazó cariñosamente.

“Tenía muchas ganas de verte. Me puse a recapitular todo lo que vivimos adentro, y dije Me voy a entregar a lo que sea. Eres algo que me tenía que suceder en mi vida, y si no iba a suceder bruscamente, no iba a suceder nunca”, le explicó Longton.

Junto con ello, le confesó a Shirley que se está separando de su esposa. “Afuera me quedó la cag…, se acabó así para siempre, proceso de separación y todo. Pero es todo por mí, no tienes incidencia en nada de lo que pase conmigo. Era algo que venía arrastrando de antes, estaba metido en una monotonía que no me hacía feliz, no era la vida que yo quería. Llevo 20 años metido en mi pieza viendo tele y no es lo que quiero. Y estoy dispuesto a pagar las consecuencias”, indicó.

Luego, Karla Constant invitó a ambos a conversar a solas en el sector de la piscina. Allí, la Leyenda sostuvo que “si no hubiera estado ella no volvía. Cuesta explicar lo de Shirley, era algo que en mi vida estaba descartado, pero el universo te pone donde tienes que estar, es algo que tengo que vivir”.

“Ahora estoy en proceso de separación, pero quiero dejar claro que no tiene nada que ver Shirley en esto. Voy a salir súper trasquilado, no me importa, hay un daño colateral, pero, ¿qué le voy a hacer?”, sostuvo.

Por su parte, la peruana afirmó que “me desperté porque lo olí, me acordaba de su olor. Me encanta que haya vuelto, lo extrañaba un montón, y energéticamente lo siento súper liberado“.

“Yo soy separada hace cinco años y no he vuelto a tener un novio. No me pasaba esto desde hace tiempo. Yo quiero estar con él, salir del reality y estar juntos”, añadió.

Las reacciones al regreso de Longton

Mientras todo esto pasaba, Jhonatan y Luis comentaron el reingreso de Arturo Longton a Tierra Brava. “Yo creo que ya lo patearon. No llegó a Santiago”, teorizó Mateucci, y agregó que, si se suma a su equipo, es una desventaja. “Con él seguimos siendo uno menos. Nos tira para atrás”, aseveró.

“El otro equipo se salvó porque no tenía a Arturo”, agregó Jhonatan.

También Uriel tuvo su opinión sobre el ingreso de Arturo. “La entrada más fome del mundo”, opinó el músico, quien se vio molesto con Longton y hasta peleó con Dani producto de su actitud.