Las series y películas que llegan a las plataformas de streaming en octubre

3 de Octubre de 2023

Conoce todas las producciones que estarán disponibles durante este mes en las distintas plataformas.

Con la llegada de octubre, las plataformas de streaming anunciaron la llegada nuevas películas y series y documentales a sus catálogos.

Entre ellas están Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Star+. Pero la que siempre destaca es Netflix, ya que todos los meses suma una gran variedad de estrenos para sus usuarios.

Aunque hay muchos títulos llamativos, dentro de las producciones que se destacan están las nuevas temporadas de Loki, Rick y Morty, Élite y Lupin. Además, el documental Beckham que revelará parte de su vida e inéditas imágenes del ex futbolista inglés.

A continuación, el listado completo de todas las series y películas que llegan durante octubre en las distintas plataformas:

Amazon Prime Video

Awareness, es un thriller de ciencia ficción que cuenta con las actuaciones de María Pedraza y Pedro Alonso, ambos del elenco de La Casa de Papel.

HBO Max

30 Monedas (Temporada 2)

Rick y Morty (Temporada 7)

Star +

El monstruo dentro de mí – 2 de octubre.

Boogeyman: tu miedo es real – 5 de octubre.

La uruguaya – 18 de octubre.

Oliva – 25 de octubre.

Series:

Nada – 11 de octubre

Bienvenidos al Wrexham – 11 de octubre.

Station 19 – 25 de octubre.

Reservation Dogs – 25 de octubre.

What We Do in the Shadows – (Por confirmar)

Disney +

Mansión embrujada – 4 de octubre.

Loki (Temporada 2) – 6 de octubre

4Ever – 11 de octubre.

Escalofríos: La serie (primeros 5 capítulos) – 13 octubre.

Hombre Lobo por la noche – 20 octubre.

Explorer: Lago de Fuego – 27 de octubre

Netflix

Como ya es costumbre, esta plataforma ofrece una amplia lista y el mes de octubre no fue la excepción. Estas son todas las series y programas con su fecha de lanzamiento:

Beckham – 4 de octubre.

Lupin (Temporada 3) – 5 de octubre

Prisa por vivir – 5 de octubre.

Nam-soon, una chica superfuerte – 7 de octubre.

Aislados con la suegra – 9 de octubre.

AGEND4S – 10 de octubre.

La última lágrima antes de reír (Temporada 2) – 10 de octubre.

El gran vapeo: Auge y caída de Juul – 11 de octubre.

Pacto de silencio – 11 de octubre.

La caída de la Casa Usher – 12 de octubre.

Buenas noches, mundo – 12 de octubre.

Oggy Oggy (Temporada 3) – 16 de octubre.

Me desperté vampira – Estreno 17 de octubre.

Aguas prohibidas – 18 de octubre.

Cadáveres – 19 de octubre.

Capitán Laserhawk: Un remix de Blood Dragon – 19 de octubre.

Un final de Ramadán accidentado – 19 de octubre.

Neón – 19 de octubre.

¡Doona! – 20 de octubre.

Criatura – 20 de octubre.

Élite (Temporada 7) – 20 de octubre.

Big Mouth (Temporada 7) – 20 de octubre.

La llave del paraíso – 20 de octubre.

Atrapen a Gotti – 24 de octubre.

Tore – 27 octubre.

Películas y especiales

La clave del corazón – 4 de octubre.

Duelo en el abismo – 4 de octubre.

Espía a la casa – 5 de octubre.

Bailarina – 6 de octubre.

Juego limpio – 6 de octubre.

Invitación a un asesinato – 6 de octubre.

Érase una vez una estrella – 11 de octubre.

Los diamantes de la discordia – 13 de octubre.

La conferencia – 13 de octubre.

Campamento Valentía – 15 de octubre.

Juicio al diablo – 17 de octubre.

Criptoboy – 19 de octubre.

Vjeran Tomic: El hombre araña de París – 20 de octubre.

Los Kandasamy: Bebé a la vista – 20 de octubre.

Flashback – 20 de octubre.

Papás a la antigua – 20 de octubre.

Disco Inferno – 20 de octubre.

El después – 25 de octubre.

El lado oscuro de la traición – 25 de octubre.

Hermana Muerte – 27 de octubre.

El negocio del dolor – 27 de octubre.

Puerta Amarilla: Un cineclub de pelis B en los 90 – 27 de octubre.