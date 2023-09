The Office estaría preparando su regreso y enfrenta sus primeras críticas

26 de Septiembre de 2023

Algunos fanáticos de la serie de comedia mostraron su indignación en redes sociales.

La serie The Office, considerada una de las mejores sitcoms de la historia, ya estaría en marcha para un posible reboot (reinicio) dirigido por uno de sus creadores originales.

Este rumor comenzó a más de 10 años desde que se emitió el último episodio del programa estadounidense, adaptado a partir de la serie inglesa del mismo nombre, escrito por Ricky Gervais y Stephen Merchant.

El regreso de The Office

Distintos medios de comunicación empezaron a especular sobre el reinicio de The Office. Según informó Puck, el regreso de la serie ya estaría en marcha y sería oficializado una vez se resuelva la huelga de guionistas en Hollywood.

Este desafío estaría a cargo de su creador original Greg Daniels. Mientras que la serie sería en formato reboot, es decir, no sería exactamente una secuela directa de la sitcom que tiene como protagonista a Steve Carell, aunque mantendría el mismo concepto.

Por otro lado, aún no se ha confirmado la participación del elenco original de las nueve temporadas de The Office.

Críticas ante un posible reboot

Aunque para muchos es una buena noticia, varios seguidores de la serie The Office no se encuentran de acuerdo con su realización. Incluso algunos medios apuntan a que el reboot “es muy pronto e innecesario“, ya que no ha pasado tanto tiempo desde el final de la serie.

Los fanáticos de la serie de comedia mostraron su descontento al más puro estilo The Office, con memes y extractos de la serie en redes sociales.

Mi reacción mas honesta al enterarme de que #TheOffice tendrá un rebbot (reinicio) : pic.twitter.com/LQLJBvGsC3 September 25, 2023

Todos al ver que habra un rebbot de #TheOffice pic.twitter.com/SrXXpabgEh — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) September 25, 2023

Mira, The Office es una serie tan sumamente épica, que un reboot, sería casi insultante.

Seguro que los actores son muy buenos, todos hacen un trabajo estupendo, pero dejaron el listón tan sumamente alto que se las van a ver y desear solo para llegar a una fracción de lo que fue https://t.co/TLktU70VpK pic.twitter.com/iwb4megUFa September 25, 2023

La idea de hacer un reboot de “The office” solo puede ser respondida con un GIF de “The office”. pic.twitter.com/T7uTDgrOAq — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) September 25, 2023