Siguen estirando el chicle: Gran Hermano confirma vuelta de tres ex jugadores ante ola de renuncias

6 de Octubre de 2023

Esto tras la renuncia de Fran Maira, quien tuvo un segundo paso sin pena ni gloria por Gran Hermano.

Gran Hermano enfrentó este jueves una nueva renuncia, la de Fran Maira, quien ya había anunciado que su retorno al reality era por un tiempo acotado, ya que tenía un compromiso familiar.

De esta manera, Maira se sumó a Fede Farrell, quien dejó el programa alegando que se arrepentía por haber votado por la vuelta de Fernanda, aunque varias fuentes apuntaron al término de contrato.

Tras esto, Ignacia Michelson sufrió una alergia alimentaria por comer chocolates, además de sufrir otros problemas de salud que la hicieron dejar Gran Hermano.

Para cerrar, este jueves se fue Fran Maira, quien había señalado con antelación que su vuelta era solo por unos días, ya que tendrá un viaje familiar a Europa, teniendo un segundo paso por el reality sin pena ni gloria.

Ante esto, Gran Hermano informó que tres ex participantes reingresarán para cubrir estas renuncias, como lo explicó Diana Bolocco.

“Los jugadores que renuncian van a ser reemplazados, van a ser reemplazados por ex jugadores. No habrán personas nuevas que ingresen, pero sí por razones de tiempo y duración del programa, solo los jugadores que renuncien deberán ser reemplazados por ex jugadores”, indicó la animadora.

El método para determinar estos reingresos se informara este domingo, durante la gala de eliminación.

Un caso particular es el de Skarleth Labra, quien tiene la opción de volver a Gran Hermano, tras tener que viajar a Chile por el fallecimiento de su abuela.