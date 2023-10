Conoce a la nueva eliminada de Gran Hermano: se fue con más del 69% de los votos

9 de Octubre de 2023

La jugadora del reality show aseguró que no le sorprendió la votación.

Durante la noche de este domingo conocimos a la nueva eliminada de Gran Hermano, la que por decisión del público tuvo que abandonar la casa estudio para siempre.

A esta instancia llegaron Scarlette junto a Estefanía y iCata. Esta última, fue la primera salvada al recibir la menor cantidad de votos por parte de la audiencia.

Tras varios minutos de espera, donde también conversaron respecto a la modalidad del segundo repechaje, finalmente los animadores de Gran Hermano procedieron a revelar quién sería la nueva eliminada.

A casi dos semanas de su reingreso, Estefanía tuvo que despedirse de “la casa más famosa del mundo” por segunda vez con el 69,26% de los votos.

A la hora de conocer la decisión, la joven se mostró bastante seria, asegurando que el resultado no la sorprendía.

“Igual no me sorprendía, tenía la sensación de que pudiese ser así y la verdad es que el momento que he experimentado con mis compañeros, que fue 12 días aproximadamente, lo pasé excelente, pude disfrutar de Pincoya, de Coni, de Pancho, de todos mis compañeros en realidad, de Hans y con eso me voy contenta y tranquila y feliz porque lo pasé muy bien. Esta vez lo pasé chancho, independiente de las peleas”, señaló