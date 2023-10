Rebecca Loos: quién es la supuesta amante de David Beckham

10 de Octubre de 2023

La infidelidad por parte del jugador de fútbol se expuso en el documental que habla sobre la vida de la pareja, que ya está disponible en Netflix.

El pasado 4 de octubre, la plataforma de streaming Netflix estrenó un nuevo documental basado en la destacada carrera del ex futbolista inglés, David Beckham.

El trabajo audiovisual llamado Todo sobre Beckham recorre los inicios del ídolo deportivo inglés hasta su consagración mundial, pero también repasa su vida personal. Su historia de amor con la ex Spice Girl, Victoria Beckham e incluso, un supuesto romance fuera del matrimonio.

En uno de los cuatros capítulos disponibles se evidencia una supuesta infidelidad del ex jugador del Real Madrid con la modelo Rebecca Loos, la que habría ocurrido a comienzos del año 2000. Aunque no se publica su identidad, se sugiere la situación en que se habría desarrollado esta relación, lo que ha causado gran revuelo e interés por los fanáticos de la celebridad deportiva.

Diversas personalidades como Florentino Pérez, Ronaldo Nazario y hasta Roberto Carlos participan en esta docuserie del deportista, en la que se entrelaza el nombre de Rebecca Loos, como “el momento más difícil de su matrimonio”.

Pero quién es la supuesta amante de David Beckham

Rebecca Loos es una modelo, actriz y presentadora nacida en 1977 en Madrid, España. Descendiente de padre holandés y madre británica, siempre defendió la veracidad de este supuesto romance con el futbolista inglés.

“Me equivoqué al hacer lo que hice. Lo sé, pero ocurrió y no voy a vivir con una mentira durante el resto de mi vida”, aseguró en 2004 en una entrevista para Sky One, según lo revelado por el medio El País. Durante el año 2000, cuando tenía 25 años, ella se desempeñó como ayudante personal del ex futbolista y tras verse involucrada sentimentalmente, fue desvinculada de su trabajo.

A más de 20 años del incidente, Rebecca Loos se encuentra alejada del mundo mediático y vive en Noruega, junto a su marido y sus tres hijos. Es a través de su cuenta personal de Instagram, con más de 20 mil seguidores, donde expone parte de su vida.

Actualmente se dedica a dar clases de yoga y meditación y se presenta como “asistente médica a tiempo parcial”. Sus publicaciones en las redes sociales son bastante activas, donde se le puede ver realizando deportes, paseos por majestuosos paisajes y pasar tiempo con su familia.