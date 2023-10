VIDEO – “A veces no aguanto”: así fue el beso de Skarleth y Jorge en Gran Hermano

16 de Octubre de 2023

Después de meses, finalmente los dos participantes concretaron lo que muchos ya veían venir en cuanto a su amistad.

Después de meses de una cercana amistad, Jorge Aldoney y Skarleth Labra finalmente concretaron su primer beso en Gran Hermano durante este fin de semana.

En el último capítulo se pudo ver que Skarleth entró en la pieza para recostarse a un lado de Jorge, quien se encontraba elongando en el piso de su dormitorio.

“¿Están todos afuera?”, consultó el participante, algo que la jugadora respondió inmediatamente, lo que provocó que él la rodeara con sus brazos.

“A veces no aguanto Skar”, confesó el Mister Chile, dejando a su amiga confundida con sus palabras.

“Pero no vas a renunciar supongo”, preguntó la e.x pareja de Pailita “No me refiero a eso”, aseguró el modelo, para segundos más tarde acercarse para darle un beso.

Si bien Jorge le aseguró a Skarleth que “esto nunca pasó”, en cuanto al beso,, el momento volvió a repetirse minutos más tarde llegando, incluso, a casi ser descubiertos por Lucas y Hans.

Amigo con ventaja

Antes que ocurriera la escena anterior, Jorge y Skarleth tuvieron una particular conversación donde hablaban de “exclusividad”.

“O sea tú quieres que sea fría con todos y contigo cariñosa”, se escuchó decir a la joven mientras se encontraban solos durante la madrugada, a lo que su amigo le explicó: “exclusividad le digo yo”.

Por otro lado, durante una conversación con los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, los participantes afirmaron que seguían siendo amigos por ahora, pero con algunas ventajas.