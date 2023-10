El plan de Pamela Díaz para vengarse de Fabio por nominación en Tierra Brava

16 de Octubre de 2023

"La Fiera" buscará que el capitán de su equipo pague por los argumentos que utilizó para nominar al modelo chileno-venezolano.

Durante el capítulo de Tierra Brava de este domingo, se vivió una intensa competencia que dejó como perdedor al equipo verde lo que provocó una nueva nominación por parte de su capitán.

Fabio Agostini tomó la decisión de elegir a Jhonatan Mujica, argumentando que “su único fuerte que he visto es atarle los cordones a Pamela y ser el asistente de ella. Prefiero guerreros antes que freaky fans”.

“Me carga la gente w.…”, afirmó Pamela Díaz en el instante, indignada, asegurando que ya tiene en mente un maléfico plan.

El plan de Pamela Díaz

Como se ha visto durante el encierro, la relación entre Jhonatan Mujica y Pamela Díaz cada vez se ha vuelto más estrecha incluso llegando a los besos.

“Llevamos muy poco tiempo. Después vas a decir que soy fácil”, manifestó la Fiera.

A lo que el modelo respondió en ese momento que “hay momentos en que uno no se controla”, provocando que ambos terminaran abrazados y besándose en la cama.

Luego de lo ocurrido, Pamela Díaz confesó que tiene planificada una estrategia para vengarse de Fabio por la nominación de Jhonatan y los dichos que le dedicó. Para esto, tratará acercarse al competidor y hacerle creer que tiene un interés romántico hacia él.

“¿Puedo we…. esta semana a él? Que no te moleste”, le consultó “La Fiera” a Jhonatan, a lo que él le contesto que hiciera lo que quiera.

“El que me va a abrochar los zapatos va a ser él… Te lo escribo”, explicó La Fiera mientras estaba en la cocina de la casa-hacienda.

“Quiero que me abroche los zapatos él (…) No es mi plan agarrármelo, pero sí darle un espacio para que lo crea”, afirmó la jugadora, a lo que Jhonatan le pidió que no lo besara.

Para finalizar, el modelo también aprovechó de advertirle a la comunicadora: “Entiende cómo jugar tus cartas, porque tú también puedes quedar bastante mal”.