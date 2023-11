VIDEO – “Aquí solo hay una fiera”: la advertencia que le hizo Pamela Díaz a Angélica Sepúlveda

16 de Noviembre de 2023

La Fiera aprovechó de dejarle las cosas claras a la nueva participante, previo a la primera competencia por equipos.

Angélica Sepúlveda ingresó a Tierra Brava, donde recibió una potente advertencia por parte de Pamela Díaz.

A pocas horas de su entrada a la hacienda, la Fierecilla de Yungay debutó compitiendo en su primera prueba junto al equipo rojo, pero antes de comenzar el desafío Karla Constant le dio la palabra a la nueva integrante.

“Fue muy grato el recibimiento y vengo sólo a competir, a ganar. A darme el tiempo de conocer a todos los chicos que están acá, sobre todo a mi equipo”, empezó diciendo Sepúlveda.

A esto agregó: “Si a alguien le caigo mal, es problema de ellos, no vengo a hacer amigos tampoco. No me voy a sentir mal si alguien me nomina, porque me encanta estar en duelos”.

Momentos más tarde, la animadora les pidió a algunos jugadores que dieran sus primeras impresiones sobre la llegada de Angélica Sepúlveda, oportunidad que aprovechó Pamela Díaz.

La advertencia

“No tengo mucho que opinar de ella porque no la conozco, y no sé si tengo tantas ganas de conocerla”, confesó La Fiera revelando el desinterés que le provocó su ingreso.

“Siento como si no hubiera llegado nadie, espero que en la semana se haga más notar, y tendrá que ganarse el protagonismo, porque aquí hay una fiera, entonces es difícil que haga algo bueno”, expresó Pamela Díaz, desafiante.

Mientras tanto se veía a Angélica Sepúlveda con una sonrisa en su rostro escuchando las palabras que le entregó la jugadora del equipo verde.

Para finalizar, la participante le lanzó un último comentario: “Me parece divertido cuando dice que todos la quisieron, yo vi que había cuatro personas esperándola y somos 16. Pero me parece bien que se adapte de a poquito”.