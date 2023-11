VIDEO – Avance de Generación 98: Valentina enfrentará las consecuencias por el atropello a Alicia

29 de Noviembre de 2023

La esposa de Juanjo se fugó y su amante prometió tomar medidas contra ella.

El adelanto de Generación 98 reveló que Valentina (María Gracia Omegna) pronto enfrentará las consecuencias luego del atropello a Alicia (Lorena Capetillo).

Hay que recordar que la ex alumna del Saint Williams llegó hasta la casa de la amante de Juanjo (Nicolás Poblete) y luego de un fuerte enfrentamiento la arrolló con su auto. Pero esto no es todo, ya que la mujer en vez de prestarle ayuda decidió huir dejándola en el lugar.

En el avance se escucha que Juan José le dirá: “Yo sé que estás confundida y que no estás bien y por eso hiciste algo muy malo. Yo sé lo que hiciste”.

Más tarde se ve que Carabineros entrará en la casa y uno de los oficiales preguntará: “¿La señora Valentina Morán?”

“Si qué pasó”, responderá su marido.

“Usted está detenida por el atropello de Alicia Suárez”, afirmó el uniformado mientras se vea la dueña de casa en shock frente a sus hijos.

¿Qué ocurrió antes de la detención de Valentina por el atropello a Alicia?

Momentos antes de esa escena se verá que Valentina al fin le exigirá a Juanjo que le diga la verdad sobre su relación con su amante. Sin embargo, el empresario intentará continuar con su mentira, algo que colmará su paciencia.

“Mentiroso, asqueroso, hipócrita… Quiero que aceptes lo que hiciste, que me mires a la cara y me admitas como hombre que me mentiste todo este tiempo. Que seas hombre… Quiero que me digas en mi cara que estuviste 10 años con otra mujer, asúmelo”, le exigirá la católica.

Luego de escuchar estas palabras, su esposo le dirá: “Sí, lo asumo. Yo no quería. Valentina por favor perdóname, te lo ruego. Por la familia bonita que tenemos”.

“Dios perdona, yo no”, le responderá el personaje de María Gracia Omegna con tono desafiante.