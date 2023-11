“Dios perdona, yo no”: Valentina encarará a Juanjo en Generación 98

29 de Noviembre de 2023

La dueña de casa le exigirá a su esposo que asuma la relación paralela que mantenía con Alicia durante diez años.

En el capítulo de este miércoles de Generación 98, que ya está disponible en MegaGo, finalmente veremos cómo Valentina (María Gracia Omegna) encarará a Juanjo (Nicolás Poblete) por su doble vida.

Al llegar a su casa, la ex alumna del Saint Williams es abordada por su esposo quien quiere ayudarla luego de enterarse sobre el atropello a Alicia (Lorena Capetillo). Ahí, le aseguró que ella había cometido un error, pero al escuchar eso la dueña de casa le confesará todo lo que sabe.

“Tengo asco, tengo asco de haberte compartido con esa mujer. Tengo asco de su olor a humedad, de su sobajeo, de sus sábanas cochinas, ¡¿Por qué me hiciste esto?! ¿¡Por qué no me mataste mejor?!”, le dirá a su marido, sin tapujos.

La inesperada llegada de Carabineros

Tras esto, Valentina le exigirá a Juanjo que le diga la verdad sobre su relación con su amante. Sin embargo, el empresario intentará continuar con su mentira, algo que colmará su paciencia.

“Mentiroso, asqueroso, hipócrita… Quiero que aceptes lo que hiciste, que me mires a la cara y me admitas como hombre que me mentiste todo este tiempo. Que seas hombre… Quiero que me digas enmi cara que estuviste 10 años con otra mujer, asúmelo”, le exigirá la católica mujer.

Luego de escuchar estas palabras, su esposo le dirá: “Sí, lo asumo. Yo no quería. Valentina por favor perdóname, te lo ruego. Por la familia bonita que tenemos”.

“Dios perdona, yo no”, le responderá el personaje de María Gracia Omegna con tono desafiante.

Momentos más tarde se ve que Valentina abandonará la pieza donde estaban discutiendo y Juanjo la seguirá para continuar con sus excusas. Pero algo que no se esperan es que minutos después llegará Carabineros hasta la casa buscando a la dueña de casa por el atropello a Alicia.