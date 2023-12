La Casa del Dragón: revisa el esperado tráiler de la segunda temporada

4 de Diciembre de 2023

La afamada serie de HBO Max, La Casa del Dragón, lanzó un adelanto de su nueva temporada para los fanáticos.

¡Atención, fanáticos! HBO Max dio a conocer el tráiler de la segunda temporada de la serie La Casa del Dragón, o House of the Dragon en su idioma original, precuela de la aclamada serie Game of Thrones.

El adelanto, que ya suma más de cuatro millones de reproducciones en YouTube, continuará con la historia de la familia Targaryen en los nuevos capítulos que se liberarán en el verano de 2024.

Lo que viene en La Casa del Dragón

Esta segunda parte de la precuela de la premiada y mundialmente conocida serie Game of Thrones continúa con la historia de los Targaryen. La trágica muerte de Lucerys Velaryon a manos del dragón de su tío, Aemond Targaryen, durante el capítulo final de la temporada pasada, marcará la tónica de esta edición.

A raíz de la muerte del rey Vicerys l, la pelea por el trono de hierro entre las familias Hightower y los Targaryan iniciará en esta nueva edición de la aclamada serie, prometiendo una batalla épica.

“No hay guerra más odiosa para los dioses que una guerra entre parientes, y no hay guerra más sangrienta que una guerra entre dragones”, dice Rhaenys Targaryen durante el tráiler de esta segunda temporada.

¿Dónde ver la segunda temporada?

La segunda temporada de la serie La Casa del Dragón estará disponible durante el verano de 2024 en Estados Unidos e Inglaterra, mientras que en Chile se presume que se podrá ver entre junio y septiembre del próximo año.

Puedes ver la primera entrega de esta serie en la aplicación de streaming HBO MAX.