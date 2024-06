Spoilers: los seis momentos que marcaron el estreno de la segunda temporada de House of the Dragon

17 de Junio de 2024

El primer capítulo del nuevo ciclo fue titulado "A Son for a Son (Un Hijo por un Hijo)".

Compartir

Después de dos años, House of the Dragon regresó con su tan esperada segunda temporada, luego de que la primera finalizara con la dramática muerte de Luke (Elliot Grihault), quien fue devorado junto a su dragón por Vhagar, quien era montado por Aemond (Ewan Mitchell).

El primer episodio, que fue titulado “A Son for a Son (Un hijo por un hijo)“, estuvo marcado por diversos momentos, sobre todo por las ansias de venganza de Rhaenyra (Emma D’Arcy) en contra de su hermanastro.

Sin embargo, muchos esperaban ver una icónica escena que sirvió como el desenlace del capítulo y que marcará el inicio, sin retorno, de la denominada Danza de Dragones.

Si no has visto el primer episodio de la segunda temporada de House of the Dragon, te recomendamos no seguir leyendo.

El regreso de El Muro

El episodio comienza con Jacaerys en El Muro, el cual vemos por primera vez en la serie, conversando con Cregan Stark, con quien buscan crear una alianza para recuperar King’s Landing tras la usurpación del trono por parte de Aegon.

Es en medio de esa conversación que el joven Velaryon se entera de la trágica muerte de su hermano Luke.

Rhaneyra buscando los restos de su hijo

Tras enterarse la muerte de su hijo, Rhaenyra abandonó Dragonstone y se fue en búsqueda de los restos de su hijo, algo que no fue bien visto por Daemon, por exponerse a que pueda ser atacada.

Si bien en un principio no logró hallar nada, no fue hasta que unos pescadores dieron con el ala del dragon abatido, que la reina pudo finalmente llorar al joven heredero.

El apasionado romance de Alicent y Criston Sole

Tras la muerte de su esposo Viserys, Alicent inicio un apasionado romance con el Comandante de la Guardia Real, Criston Cole, el mismo que le quitó la virginidada a Rhaenyra.

El reencuentro madre e hijo

Jacaerys regresa a Dragonstone con novedades para su madre, las cuales se las comunica entre lágrimas.

Posteriormente, ambos se abrazan llorando la muerte de Luke.

“Quiero a Aemond”

Tras regresar a Dragonstone, Rhaenyra es clara en exigir que quiere a Aemond como venganza por asesinar a Luke.

Las palabras son escuchadas por Daemon, quien logra infiltrarse en King’s Landing para cumplir con los deseos de su esposa ya acabar con la vida del príncipe.

Es así como logra dar con un guardia y un cazarratas, quienes se infiltran en la Fortaleza Roja.

La muerte del heredero

Los sujetos contratados por Daemon logran entrar al castillo con el objetivo de matar a Daemon, pero la sorpresiva aparición de una empleada altera toda la situación.

Es así como llegan, sin quererlo, a la habitación de la reina Helaena y bajo el lema “un hijo por un hijo”, deciden asesinar al heredero de Aegon en el Trono de Hierro, Jaehaerys.

La joven logra escapar con su hija de la habitación e irrumpe en la de su madre, quien se encontraba con Criston Cole. Al ver a su hija, ella le confiesa: “Mataron al niño”.