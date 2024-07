VIDEO – Así fue la muerte de Rhaenys Targaryen en House of the Dragon

8 de Julio de 2024

La batalla donde fallece la princesa marca el inicio de la denominada Danza de Dragones.

El cuarto capítulo de House of the Dragon, titulado The Red Dragon and the Gold (El dragón rojo y el dorado), estuvo marcado por la muerte de Rhaenys Targaryen y su dragon Meleys.

La denominada Reina Que Nunca Existió, fue la encargada de atacar a las tropas que lideraba Criston Cole. Esto, luego de que Rhaenyra regresara de King’s Landing sin su objetivo cumplido, debido a que Alicent no quiso aceptar su propuesta de acuerdo para evitar la guerra.

Por lo mismo, decidida, decidió iniciar lo que sería la denominada Danza de Dragones. La primera batalla se llevó a cabo en Rook’s Rest, donde Cole buscaba ganar territorio, pero fue sorprendido por Rhaenys y Meleys, quienes no dudaron en infundar el terror entre los militares.

Lo que la princesa no esperaba es que en el lugar también aparecería el rey Aegon II junto a su dragon Sunfyre. Aún así, no fue impedimento para ella y logró dejar muy malherido a la bestia y a su jinete.

Pero los verdes tenían todo fríamente calculado. Tras una señal de Cole, salió de su escondite Aemond junto a su dragón Vhagar, el más grande de los Siete Reinos. Aunque en un minuto la princesa pensó en abandonar el campo de batalla, puesto que sabía lo que significaría quedarse, decidió dar media vuelta y atacar.

Es así como se inició una pelea de dragones en el aire, donde a pesar de que Meleys logró herir a su oponente, Vhagar demostró por qué es uno de los más temidos y tomó del cuello a la bestia, logrando matarla.

Así, Meleys cayó por los aires junto a Rhaenys, quien se convirtió en una nueva víctima en la guerra de los Targaryen y que de ahora en adelante, solo promete más muertes en House of the Dragon.