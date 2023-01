“Entraron con las armas…”: el relato de periodista de Tu Día que estuvo en asalto en Mall Plaza Egaña

30 de Enero de 2023

Ana María Silva se encontraba en la tienda en que un grupo de delincuentes robó a mano armada en el Mall Plaza Egaña.

Ana María Silva, periodista del matinal Tu Día, fue uno de los testigos del violento asalto a una tienda en el Mall Plaza Egaña, hecho que terminó en una balacera.

Durante la edición de este lunes, en el estudio junto a José Luis Repenning y Priscila Vargas, la comunicadora entregó detalles de lo vivido en primera persona.

Ana María Silva se encontraba en la tienda afectada cuando de pronto escuchó unos garabatos, pensando que se trataba de una pelea. Segundos después, se dio cuenta de lo que realmente sucedía.

“La tienda estaba con un par de clientes por acá y por allá. Lo Normal. Nos atienden, estábamos a punto de pagar y sentimos unos garabatos atrás“, relató Silva.

Al darse cuenta de que se trataba de un robo, la periodista junto a su esposo no dudaron en esconderse detrás de las cajas registradoras. “Me lancé al suelo, me acurruqué junto a mi novio, y nos escondimos atrás de la caja registradora“, contó.

Tres minutos

Desde ese lugar de la tienda del Mall Plaza Egaña, Ana María Silva contó que “ellos me preguntaron y yo decía soy cliente, soy cliente”, mientras buscaban a la persona a cargo de la caja.

“Entraron con las armas. Cuando estaba agachada, mi mirada daba a un arma gris corta que tenían hacia abajo. Uno ya sabe que los tipos roban y después disparan. Entonces esperaba los disparos. Sabía que iban a disparar, pero no sabía cómo o cuando”, relató.

La periodista de Tu Día aseguró que todo esto ocurrió en al menos tres minutos, tiempo suficiente para que los delincuentes sacaran dinero, robaran varias especies del local y también sustrajeran artículos pertenecientes a los clientes, como un reloj y un celular.

Además, destacó que uno de los antisociales “andaba con una radio. Sabían que venían Carabineros“.

Durante la jornada de este lunes, una llamada anónima permitió dar con el paradero de los vehículos utilizados por los delincuentes en el asalto armado al Mall Plaza Egaña.

Desde Carabineros informaron que los autos “tenían su patenta adulterada y dos de ellos tienen encargo por robo. Junto con eso, indicaron que Labocar y el OS9 están trabajando en los peritajes correspondientes.