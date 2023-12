VIDEO – Así reaccionó Paola Troncoso a las actitudes de Miguelito en Tierra Brava

9 de Diciembre de 2023

La comediante se refirió a su ex compañero de labores respecto a las imágenes que ha visto del reality de Canal 13.

Compartir

La comediante Paola Troncoso estuvo invitada a El Purgatorio, donde fue consultada respecto a las cuestionadas actitudes que ha tenido Miguelito en Tierra Brava.

El ex Morandé Con Compañía ha sido acusado de serle infiel a su esposa por cómo ha sido su trato con algunas mujeres, destacando la cercanía que tuvo con Shirley Arica, a quien incluso le dijo “te amo” cuando fue eliminada.

Al respecto, la actriz que interpretó a la madre del comediante en el espacio de humor, reconoció que “si tú me preguntas, yo no estoy de acuerdo (que entrara), pero respeto profundamente su opinión porque es un hombre grande”.

Junto con eso, dejó en claro que “lo que tenga que decírselo, se lo tengo que decir a puertas privadas“.

“Las cosas que tengo que decirle, más que nada, no solamente decirle, preguntarle porque todo me he enterado por Instagram, entonces quiero saber que me cuente, si quiere me cuenta, si no, no“, agregó.

Posteriormente, Paola Troncoso le envió un directo a mensaje a Miguelito por su participación en Tierra Brava, entrando completamente en el personaje: “¡Cabro de mierda! ¡Qué se cree si todavía no se sabe ni limpiar la raja y anda dándole besos a las niñas!“.