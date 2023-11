El día negro de Miguelito en Tierra Brava: el distanciamiento con Shirley y sus conflictos con Luis y Chama

3 de Noviembre de 2023

El jugador tuvo dos enfrentamientos con participantes del otro equipo y cada vez está más lejano de su amiga.

Compartir

En el capítulo de este jueves, Miguelito protagonizó varios conflictos con distintos compañeros de la casa-hacienda luego del duelo de eliminación en Tierra Brava.

En las imágenes se pudo ver que el participante tuvo una fuerte discusión con Luis Mateucci y Chama y a esto se agrega que está alejado de Shirley.

Todo comenzó cuando Chama se puso a escuchar una conversación entre el integrante del equipo verde con Fabio Agostini.

“¿Me quieres molestar?”, dijo Miguelito tras darse cuenta de sus intenciones.

“Tú a mí me has contestado un millón de veces mal, me has faltado el respeto. Primera vez que yo digo algo y te molestas”, acusó la venezolana.

Esto, ya que recordó que en una actividad Miguelito la hizo callar. Sin embargo, este se defendió diciendo que ella estaba hablando mientras era el turno de contestar de Pamela Díaz.

“Si te gusta meterte con uno y ser grosero, aguántate un poco también. Tienes que comportarte como el hombre que eres”, afirmó Chama.

“Yo no te falté el respeto”, insistió el jugador del equipo verde.

“Tú no me vas a venir a callar a mí porque aquí no eres nadie”, sostuvo Chama aún enojada retirándose del lugar.

Continúan los conflictos de Miguelito

Este enfrentamiento se dio en medio de una cena que compartía un grupo selecto de seis participantes en el segundo piso de la casa-hacienda. Todo iba bien, hasta que Luis Mateucci se dio cuenta de que Miguelito compartía el vino.

“Deja de llevar para allá, si ese vino es de nosotros”, dijo Mateucci acusando que estaba regalándolo a otros compañeros.

“Anda a quejarte”, respondió el jugador peruano sin importarle.

“No se lo ganaron, lo ganamos nosotros”, exclamó el líder del equipo rojo quitándole el vino de las manos.

“Con mi vaso hago lo que quiero, que te pasa we..”, acusó Miguelito dejando un tenso ambiente.

Esta situación solo se intensificó, pero fue apaciguada por los participantes que se encontraban comiendo con ellos.

Pero el día negro de Miguelito no terminó ahí, ya que a esto se suma que el participante lleva días distanciado con Shirley con quien comenzaba a formar una amistad. Esto, ya que la jugadora no lo consideró en una actividad lo que dañó su ego.